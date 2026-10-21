Для спасения дельфинов на Черном море выделят реанимобиль

Сейчас специалисты центра используют оборудованную машину «Дельфамобиль», которая базируется в Сириусе и выезжает по всему побережью. Однако расстояния и дорожные условия не всегда позволяют оперативно добраться из Сочи в Геленджикский район или Анапу. Кроме того, объем грузового отсека существующей машины не рассчитан на транспортировку крупных взрослых афалин, а ее проходимость ограничивает доступ к отдельным участкам берега.