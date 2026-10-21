Для спасения дельфинов на Черном море выделят реанимобиль
Центру спасения дельфинов «Дельфа» передадут специализированный реанимобиль для оказания помощи морским млекопитающим, в том числе крупным взрослым афалинам. Машина будет работать на побережье Черного моря, а ее передача предусмотрена проектом «Живое Черное море», который реализует фонд «Заповедное посольство» при поддержке компании JTI Россия.
Помощь животным с помощью реанимобиля планируют оказывать в Анапском районе, Геленджике и на побережье Азовского моря. Ранее на этих территориях не было постоянно доступной специализированной техники, способной обеспечить диагностику, стабилизацию состояния и транспортировку крупных китообразных.
Машина будет оснащена транспортировочной ванной с системой подачи морской воды, аппаратом УЗИ, ПЦР-амплификатором для экспресс-анализа на инфекции, холодильником для биопроб, медикаментами и расходными материалами. Длина грузового отсека составляет 3,5 м.
Как рассказала руководитель программ социальных инвестиций JTI Россия Екатерина Левшина, забота о морских млекопитающих — один из ключевых треков проекта «Живое Чёрное море». Учтена специфика работы на побережье и разработан мобильный ветеринарный пункт, который будет отвечать реальным потребностям специалистов и поможет им быстрее приходить на помощь морским млекопитающим.
Сейчас специалисты центра используют оборудованную машину «Дельфамобиль», которая базируется в Сириусе и выезжает по всему побережью. Однако расстояния и дорожные условия не всегда позволяют оперативно добраться из Сочи в Геленджикский район или Анапу. Кроме того, объем грузового отсека существующей машины не рассчитан на транспортировку крупных взрослых афалин, а ее проходимость ограничивает доступ к отдельным участкам берега.
По данным экологов, на черноморском побережье регулярно фиксируются сезонные выбросы китообразных: животные оказываются на мелководье в критическом состоянии. Без своевременной помощи вероятность их гибели достигает 100%. Для спасения необходим оперативный выезд специалистов с оборудованием, медикаментами и снаряжением. В отдельных случаях животное требуется перевезти в стационар или на участок побережья, более подходящий для оказания помощи.
Как отмечает менеджер экопроектов фонда «Заповедное посольство», руководитель проекта «Живое Черное море» Полина Григорьева, появление специализированной техники значительно повышает шансы на спасение китообразных. Реанимобиль появится к началу сезона массовых выбросов дельфинов на побережье — именно в этот период фиксируется наибольшее количество нуждающихся в помощи животных.
В Черном море обитают три вида китообразных: афалина, белобочка и азовка, или черноморская морская свинья. Все они занесены в Красную книгу. Их черноморские популяции являются эндемиками и не встречаются за пределами моря.