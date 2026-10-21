На Кубани гендиректор компании осужден за хищение топлива на 89 млн рублей

Ленинский районный суд Новороссийска приговорил его к пяти годам условного лишения свободы с испытательным сроком. Однако судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда не согласилась с наказанием, посчитав его чрезмерно мягким. Теперь приговор изменен, Островскому назначено пять лет лишения свободы в колонии общего режима.