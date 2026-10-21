На Кубани гендиректор компании осужден за хищение топлива на 89 млн рублей
Генеральный директор ООО «Восточный путь» Сергей Островский осужден за хищение топлива на сумму более 89 млн руб. Ленинским районным судом Новороссийска он признан виновным по ч. 7 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Суд установил, что подсудимый, занимая должность генерального директора ООО «Восточный путь», в период с октября 2019 года по февраль 2020 года умышленно не оплачивал топливо, поставленное ООО «Новороссийская топливная компания». Компания передала ООО «Восточный путь» топливо на сумму 89 651 654 руб. Отмечается, что подсудимый распорядился им по своему усмотрению.
Несмотря на задолженность перед топливной компанией, с октября 2019 года по май 2023 года Островский потратил более 300 млн руб. на другие нужды.
Ленинский районный суд Новороссийска приговорил его к пяти годам условного лишения свободы с испытательным сроком. Однако судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда не согласилась с наказанием, посчитав его чрезмерно мягким. Теперь приговор изменен, Островскому назначено пять лет лишения свободы в колонии общего режима.
Осужденного взяли под стражу в зале суда. Приговор вступил в законную силу.