Эксперт РСТ: детский отдых на море подорожал на 10–15%
В 2026 году цена 21-дневной путевки в приморские детские лагеря России выросла в среднем на 10–15%. В Анапском районе увеличение составило около 10%, сообщила «Ъ-Кубань» начальник отдела привлечения партнеров в сфере детского отдыха компании «Мосгортур», эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Евгения Гвоздилина. Причиной удорожания спикер назвала повышение операционных расходов на безопасность и содержание лагерей.
Дополнительные расходы связаны с ужесточением требований к мониторингу акватории и качеству воды. Госпожа Гвоздилина рассказала, что лагеря Анапы внедрили дополнительные системы многоступенчатой фильтрации и ультрафиолетового обеззараживания воды. Их обслуживание требует дополнительных инвестиций и регулярных закупок расходных материалов.
Еще одной статьей расходов стало содержание пляжной полосы: очистка песка от органических остатков требует ежедневной работы специальной техники.
Кроме того, участники рынка сталкиваются с дефицитом вожатых, готовых работать в течение всего летнего сезона. Часть молодых сотрудников предпочитает краткосрочные программы или трудоустройство в лагерях Подмосковья.
Среди других проблем отрасли Евгения Гвоздилина выделила удорожание железнодорожных билетов и нехватку мест в поездах, что осложняет организацию поездок московских детей на юг.