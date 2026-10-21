Эксперт РСТ: детский отдых на море подорожал на 10–15%

В 2026 году цена 21-дневной путевки в приморские детские лагеря России выросла в среднем на 10–15%. В Анапском районе увеличение составило около 10%, сообщила «Ъ-Кубань» начальник отдела привлечения партнеров в сфере детского отдыха компании «Мосгортур», эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Евгения Гвоздилина. Причиной удорожания спикер назвала повышение операционных расходов на безопасность и содержание лагерей.