Утром 21 октября на Кубани сбоили банковские приложения и сервисы операторов

Проблемы с доступом к мобильному интернету и голосовой связи пользователи отмечали у МТС, «МегаФона» и «Билайна»; в приложениях Сбербанка, Альфа-Банка и ВТБ возникали сложности с авторизацией и платежами. По данным «Сбой.РФ», по числу обращений регион оказался на пятом месте — больше жалоб поступало из Москвы, Санкт-Петербурга и Иркутской области.