Утром 21 октября на Кубани сбоили банковские приложения и сервисы операторов
Утром в среду, 21 октября, жители Краснодарского края столкнулись с масштабными перебоями в работе онлайн-сервисов: не загружались мобильные приложения банков, фиксировались проблемы у операторов связи, сбои затронули маркетплейсы, «Госуслуги» и «Авито». По данным сервиса мониторинга «Сбой.РФ», Кубань вошла в число регионов с наибольшим количеством жалоб.
Проблемы с доступом к мобильному интернету и голосовой связи пользователи отмечали у МТС, «МегаФона» и «Билайна»; в приложениях Сбербанка, Альфа-Банка и ВТБ возникали сложности с авторизацией и платежами. По данным «Сбой.РФ», по числу обращений регион оказался на пятом месте — больше жалоб поступало из Москвы, Санкт-Петербурга и Иркутской области.
Отдельные неполадки подтверждаются и сторонними системами мониторинга: утром 21 октября Единый ЦУПИС зафиксировал проблемы с прохождением платежей и доставкой SMS у абонентов «МегаФона» — к 05:11 сбой был устранен. Накануне вечером и ночью аналогичные проблемы фиксировались у абонентов «Билайна».
Точная причина массовых жалоб на момент публикации не установлена: операторы связи и банки официальных комментариев не давали, редакции направили запросы компаниям.