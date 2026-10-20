Замглавврача больницы в Нижневартовске получил место в думе ХМАО от сенатора РФ
Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе общебольничного медицинского персонала Нижневартовской окружной клинической больницы Андрей Брюхов получил мандат депутата думы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) от «Единой России», сообщили в избирательной комиссии региона. Господин Бюрхов занял место Александра Новьюхова, который по решению окружного парламента был во второй раз досрочно лишен полномочий депутата и избран членом Совета федерации (СФ) РФ — представителем законодательной власти Югры.
Андрею Брюхову 65 лет, он уроженец села Кышик (ХМАО). После окончания Тюменского медицинского института в 1985 году приехал в Нижневартовск, в котором в 1991-2017 годах возглавлял отделение реанимации. Позже получил пост замглавврача Нижневартовской окружной клинической больницы, является кандидатом медицинских наук и заслуженным врачом РФ.
Господин Брюхов избрался в думу Югры в составе Нижневартовской группы №19 партсписка кандидатов «Единой России», который получил по итогам голосования на выборах 18-20 сентября 377,6 тыс. голосов избирателей (54,18% от всего числа проголосовавших). По итогам распределения мандатов между объединениями, которые набрали более 5% голосов, партия власти взяла 13 мест в окружном парламенте, ЛДПР — три (ее поддержали 106,8 тыс. югорчан; 15,32%), КПРФ — два (78,8 тыс.; 11,31%), «Новые люди» (44,5 тыс.; 6,4%) и «Справедлива Россия» (36 тыс.; 5,17%) — по одному. В 18 одномандатных округах победу одержали кандидаты от «Единой России», в оставшихся двух избрались представители от коммунистов и либерал-демократов. Итоговая явка избирателей на выборах составила 62,39%.
В новом созыве думы ХМАО фракция «Единая Россия» увеличилась с 29 депутатов до 31, ЛДПР — с трех до четырех, количество политиков от КПРФ сократилось с четырех до трех, а «Справедливую Россию» продолжил представлять один человек. «Новые люди» впервые получили место в окружном парламенте.