Замглавврача больницы в Нижневартовске получил место в думе ХМАО от сенатора РФ

Андрею Брюхову 65 лет, он уроженец села Кышик (ХМАО). После окончания Тюменского медицинского института в 1985 году приехал в Нижневартовск, в котором в 1991-2017 годах возглавлял отделение реанимации. Позже получил пост замглавврача Нижневартовской окружной клинической больницы, является кандидатом медицинских наук и заслуженным врачом РФ.