Нетаньяху сообщил об обсуждениях с Трампом смены власти в Иране

«Мы должны завершить ликвидацию иранского режима — это первостепенная задача... Я говорил об этом с президентом Трампом не раз, в том числе позавчера»,— сказал господин Нетаньяху. Он добавил, что после свержения власти в Иране Израиль «сможет избавиться от Хезболлы» в Ливане.