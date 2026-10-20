Нетаньяху сообщил об обсуждениях с Трампом смены власти в Иране
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвонился с президентом США Дональдом Трампом 18 октября. Об этом сам господин Нетаньяху сообщил журналистам, передает The Times Of Israel. Израильский премьер заявил, что страна по-прежнему хочет добиться смены власти в Иране.
«Мы должны завершить ликвидацию иранского режима — это первостепенная задача... Я говорил об этом с президентом Трампом не раз, в том числе позавчера»,— сказал господин Нетаньяху. Он добавил, что после свержения власти в Иране Израиль «сможет избавиться от Хезболлы» в Ливане.
До этого несколько СМИ со ссылкой на источники писали, что Биньямин Нетаньяху и Дональд Трамп обсуждают проведение новой операции против Ирана. 13 октября Axios писал, что израильский премьер и американский президент созвонились и обсудили новые удары по Ирану до выборов в обеих странах. В Израиле 27 октября пройдут парламентские выборы, а в США 3 ноября — промежуточные выборы в Конгресс.