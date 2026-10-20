Великобритания направит истребители Typhoon для защиты Саудовской Аравии от хуситов

Британский министр обороны Уэс Стритинг заявил: «Продолжающиеся атаки хуситов на нашего союзника, Саудовскую Аравию, совершенно неприемлемы. В частности, удары по аэропорту в Эр-Рияде демонстрируют, до чего готовы дойти хуситы, чтобы обострить ситуацию в регионе. Истребители Typhoon будут выполнять оборонительные воздушные задачи, помогая защищать воздушное пространство Саудовской Аравии от беспилотников и ракет».