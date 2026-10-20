Великобритания направит истребители Typhoon для защиты Саудовской Аравии от хуситов
Министерство обороны Великобритании заявило, что направит в Саудовскую Аравию истребители Typhoon, военно-транспортный самолет и военных советников для защиты от нападений хуситов. Военное ведомство отмечает, что «Великобритания будет выполнять задачи по противовоздушной обороне для защиты саудовских городов и критически важных объектов национальной инфраструктуры от ударов с воздуха при помощи истребителей Typhoon. Самолеты будут выполнять исключительно оборонительные функции и не будут наносить наступательные удары по хуситам».
Кроме того, Великобритания предоставит военно-транспортный самолет A400M для перемещения «военных материальных средств в пределах Саудовской Аравии», а также направит британских военных советников для оказания поддержки саудовским офицерам.
Британский министр обороны Уэс Стритинг заявил: «Продолжающиеся атаки хуситов на нашего союзника, Саудовскую Аравию, совершенно неприемлемы. В частности, удары по аэропорту в Эр-Рияде демонстрируют, до чего готовы дойти хуситы, чтобы обострить ситуацию в регионе. Истребители Typhoon будут выполнять оборонительные воздушные задачи, помогая защищать воздушное пространство Саудовской Аравии от беспилотников и ракет».