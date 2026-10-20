Павел Врублевский снял железную маску
Основатель Chrono Pay рассказал, как сидел с людоедами и крысами
Мосгорсуд отказался направить на новое рассмотрение скандальное уголовное дело основателя платежной системы Chrono Pay Павла Врублевского, получившего десять лет колонии за хищение средств клиентов Сбербанка в размере 535 тыс. руб., отмывание денег, а также неправомерный оборот средств платежей на сумму более 400 млн руб. Слушание в апелляции выдалось эмоциональным. В последнем слове осужденный рассказал, как провел последние четыре с половиной года в СИЗО, назвав пребывание там «режимом железной маски» и сетуя, что ему довелось сидеть с крысами и людоедом. Но это не помогло — приговор признали законным.
Рассмотреть жалобы гендиректора компании «Хронопэй Восток» Павла Врублевского, сотрудника этой компании Алексея Беляева, программиста Матвея Ведяшкина, а также «фактического руководителя» ООО «Вангуд» Надежды Акимовой Мосгорсуд не мог с августа — слушания по различным причинам откладывались. За это время Татьяну Акимову успели этапировать в Пермь, где видео-конференц-связь фонила. В вышестоящем суде защитники господ Ведяшкина и Беляева просили смягчить фигурантам наказание, адвокат госпожи Акимовой — подсудимую полностью оправдать, тогда как защитник господина Врублевского требовал вернуть дело на новое рассмотрение.
Как ранее писал “Ъ”, защита обжаловала приговор Хамовнического суда Москвы, который 27 октября 2025 года признал Павла Врублевского и других фигурантов виновными в мошенничестве в особо крупном размере, краже, легализации преступных доходов и неправомерном обороте средств платежей (ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 158, ч. 4 ст. 174.1 и ч. 2 ст. 187 УК РФ). В деле, в частности, речь шла о краже у 37 клиентов Сбербанка 535 тыс. руб. с помощью сайтов, где люди рассчитывали получить прибыль за участие в различных опросах, викторинах и лотереях. При оплате регистрации на интернет-площадках или комиссии за вознаграждение с банковских карт людей списывались деньги. Кроме того, следствие утверждало, что по поддельным платежкам через расчетные счета ООО «Вангуд» в 2019–2020 годах «прогнали» 424,2 млн руб. Фигуранты причастность к аферам отрицали.
Однако суд счел вину подсудимых доказанной, назначив господину Ведяшкину четыре года, обвиняемым Беляеву и Акимовой — по восемь лет, а Павлу Врублевскому — все десять лет заключения.
Защитник последнего Кирилл Мариненко настаивал, что при рассмотрении дела судом были допущены «грубые нарушения» закона. В частности, версия письменного текста приговора значительно отличалась от оглашенной судьей резолютивной части. Зачитывая ее, судья четыре раза назвала подсудимого Матвея Ведяшкина Максимом, хотя в тексте приговора он был указан верно. Также председательствующая объявила о признании господина Врублевского виновным по ст. 174 УК РФ (отмывание денег или имущества, приобретенных другими лицами преступным путем), притом что в письменном тексте приговора указана совсем другая ст. 174.1 УК РФ (легализация денег или имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), которая предусматривает совершенно иной срок.
Назвав некоторые нарушения «фантасмагорией», защитник заявил о «заинтересованности» и тенденциозности судьи, которая в разгар процесса, как выяснилось, была признана потерпевшей по делу об угрозах, поступивших ей, по версии следствия, от сына господина Врублевского. «Суд обязан был сообщить о конфликте интересов, чего сделано не было!» — возмутился адвокат.
Сам Павел Врублевский, обращаясь к судьям, попросил прощения за то, что был «излишне эмоционален» в ходе процесса, и объяснил, почему он так себя вел.
Осужденный утверждал, что четыре года и семь месяцев он «сидит в тюрьме примерно в режиме железной маски», сменив за это время три изолятора: «Бутырку», «Кремлевский централ» и «Капотню». Так, по его словам, около трех лет он провел в самой «режимной» тюрьме Москвы — специзоляторе N99/1 («Кремлевский централ»). «Из них полгода я фактически провел в одиночке. Три месяца буквально, а еще три месяца с глухим сокамерником»,— рассказал фигурант. По его словам, полтора года он находился в блоке для пожизненно осужденных, не имея никакого приговора.
«Кое-кто из моих соседей в прошлом ел людей»,— признался бизнесмен, поведав, что во время трехмесячного нахождения в СИЗО №7 («Капотня») он примерно месяц просидел в карцере, отметив там день рождения и Новый год и тяжело переболев пневмонией. «Я содержался в камере с крысами, которые как-то раз пробежались у меня по голове»,— сетовал господин Врублевский. «Вот почему я бываю эмоционален. Любой был бы»,— подытожил он.
Осужденный настаивал, что практически не знал подсудимых, которых назвал «совершенно невиновными людьми».
Так, он отметил, что финансист Беляев был взят на работу в «Хронопэй» через HeadHunter и уволился из компании, подав к ней иск за невыплату зарплаты. А 17-летний школьник-программист Ведяшкин принял в интернете заказ на создание корпоративного сайта компании «Вангуд». «Таких заказов он сделал сотню. Уже в суде я узнал, что он поступил в ВШЭ, является сыном контрразведчиков. Представьте, взять заказ на создание веб-дизайна сайта, а потом получить обвинение в участии в организованной группе и легализации»,— выступал господин Врублевский. По его версии, «Хронопэй» лишь занимался приемом платежей и обслуживал «Вангуд», а в деятельность компании не вникал.
«Следствие предположило, что это проект мой, а сам проект — это схема по массовому обману россиян»,— сказал осужденный, заверив, впрочем, что его фирма «всегда скрупулезно соблюдала закон» и всегда возвращала недовольным покупателям потерянные ими суммы. «Положа руку на сердце, я не знаю ни кто, ни что от меня хочет и чего опасается»,— сказал господин Врублевский.
Ему вторил Алексей Беляев, сказав, что из 37 потерпевших 16 еще на следствии был возмещен ущерб на сумму около 270 тыс. руб. «Мне кажется это смягчающим обстоятельством, но суд не дал этому оценку!» — сказал фигурант, возмутившись тем, что трем из 16 потерпевших суд еще удовлетворил и гражданские иски. Господин Беляев заметил, что с учетом времени, проведенного в СИЗО, он уже отсидел шесть лет и восемь месяцев. Осужденный просил снизить ему наказание до «фактически отбытого», избавив и от штрафа в 1 млн руб.
В свою очередь, Татьяна Акимова, которая помогла назначить своего брата на должность директора «Вангуда», заявила, что не знала «о чьих-то махинациях» и не готова отвечать за «чужие преступления». Ее адвокат Елена Кочегарова попросила суд подзащитную оправдать. На заседании стало известно, что брат женщины погиб на СВО, посмертно получив орден Мужества. Четвертый фигурант, Матвей Ведяшкин, сказал, что должен был работать в «крутых копаниях на высоких должностях», учился в Высшей школе экономики и у него просто «не было мотивации заниматься преступной деятельностью». Господин Ведяшкин просил снять с него обвинение в отмывании денежных средств и «не ломать ему жизнь», назначив «любое наказание, не связанное с лишением свободы».
Однако прокурор сочла приговор законным, назвав вину фигурантов доказанной, а приведенные защитниками доводы «неточностями», которые, по ее мнению, не являются существенными. В итоге тройка судей оставила приговор без изменений.