В АСВ наступил особый порядок
Бывшее руководство агентства осуждено за махинации с аквапарком
В Москве в особом порядке к четырем с половиной и четырем годам лишения свободы соответственно приговорены бывший гендиректор Агентства по страхованию вкладов Андрей Мельников и его экс-заместитель Александр Попелюх. Оба признаны виновными в хищении около 4,3 млрд руб., полученных от эксплуатации новосибирского аквапарка «Аквамир», находящегося под конкурсным управлением возглавляемой ими организации. Дело в отношении их шести предполагаемых сообщников сейчас слушается в суде. Еще два фигуранта отправились на СВО.
20 октября в Пресненском райсуде Москвы с небольшим интервалом судья Илья Кузьмин вынес приговор бывшему гендиректору Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрею Мельникову, а его коллега Елена Егорова — экс-заместителю последнего Александру Попелюху. Дела обоих в связи с признанием вины в махинациях с находящимся под управлением госкорпорации крупным активом были рассмотрены в особом порядке. Андрей Мельников (руководил АСВ с 2022 по 2025 год) получил четыре с половиной года колонии общего режима и штраф 900 тыс. руб., а организатор преступления Александр Попелюх, курировавший в агентстве взаимодействие с правоохранительными органами по делам в отношении бывших руководителей банков, лишенных лицензий,— на полгода меньше и штраф 900 тыс. руб. Последнему, с учетом нахождения в СИЗО с 9 октября 2024 года, под стражей осталось провести 11 месяцев. А его бывшему шефу, арестованному Лефортовским судом Москвы 23 октября 2025 года,— три года. Впрочем, вскоре оба смогут подать ходатайства об УДО.
Напомним, что уголовные дела в отношении экс-руководителей АСВ были выделены в отдельные производства в связи с тем, что оба, признав вину в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), заключили досудебные соглашения о сотрудничестве с Генпрокуратурой. В частности, Александр Попелюх дал показания об участии в преступлении не только своего шефа Андрея Мельникова, но и объявленного вскоре после этого в международный розыск его предшественника Юрия Исаева. Последний руководил АСВ с декабря 2012 года по январь 2022 года, а затем полгода являлся зампредом Центробанка. В августе того же года он уволился оттуда по собственному желанию и уехал за границу, обосновавшись, по некоторым данным, на Кипре.
Помимо вышеперечисленных лиц фигурантами начатого ФСБ в сентябре 2024 года расследования являются экс-заместитель директора АСВ Ольга Долголева, курировавшая в госкорпорации юридический департамент, учредитель ООО «Белая сфера-констракшн» Аркадий Тарабрин, бухгалтер этой компании Ирина Сокотун, глава «РАТМ Холдинга» Эдуард Таран, конкурсный управляющий Дмитрий Воронин и экс-замминистра экономического развития Новосибирской области Наталия Муханова, а также бывший руководитель сибирского филиала ФГУП «ФТ-Центр» (госкомпания при Росимуществе, занимающаяся управлением федеральной недвижимостью) Евгений Богорад и его племянник, индивидуальный предприниматель Максим Устинов.
Последние двое на завершающей стадии расследования в январе нынешнего года заключили контракты с Минобороны и отправились на СВО. В этой связи расследование в отношении обвиняемого Богорада, которого спецслужба наряду с Александром Попелюхом считает вторым организатором преступления, и его родственника приостановили.
Дело же в отношении остальных фигурантов в июне 2026 года начал рассматривать Пресненский суд Москвы. Как уже рассказывал “Ъ”, речь в нем идет о криминальной схеме, в результате которой ее участниками, как считает следствие, было похищено более 4 млрд руб. Началось же все с банкротства в 2017 году Межтопэнергобанка, долг которого перед кредиторами на момент краха составлял более 30,6 млрд руб.
Среди активов в его портфеле был крытый аквапарк «Аквамир», расположенный в Новосибирске,— один из крупнейших в России. Владело им кредитовавшееся в Межтопэнергобанке ООО «ВДТ строй». Соответствующий заем в банке коммерческая структура, инвестировавшая в реализованный в 2016 году проект более 4,5 млрд руб., взяла в 2013 году. Однако рассчитаться с оставшимся долгом в размере 2,2 млрд руб. у компании не получилось. В 2019 году АСВ, осуществлявшее в то время конкурсное производство в Межтопэнергобанке, подало в суд на «ВДТ строй», а управление аквапарком взяло в свои руки. Конкурсным управляющим в 2020 году был назначен Дмитрий Воронин. Через год АСВ передало аквапарк в аренду московскому ООО «Белая сфера-констракшн», гендиректором которого выступала оставившая ради этого должность замминистра Наталия Муханова, а учредителем — Аркадий Тарабрин, ранее возглавлявший одну из компаний, входивших в «РАТМ Холдинг» новосибирского олигарха Эдуарда Тарана.
Последний якобы несколько лет вынашивал планы получить у АСВ «Аквамир», приносящий неплохую прибыль. Поскольку покупка по рыночной цене в планы бизнесмена не входила, обвиняемый Таран, по версии следствия, вошел в этот бизнес, вступив в сговор с Евгением Богорадом. Тот, в свою очередь, обратился за содействием к своему давнему знакомому Александру Попелюху. Как установило следствие, контакт они установили в 2014 году, когда будущий замдиректора АСВ занимал должность зампрокурора Новосибирской области. По данным ФСБ, с чьей версией согласился суд, именно Александр Попелюх и выстроил всю дальнейшую цепочку, задействовав в ней Юрия Исаева, Андрея Мельникова и других фигурантов.
В итоге средства от эксплуатации «Аквамира» стали поступать не в конкурсную массу, а предполагаемым участникам криминальной схемы. Улаживать правовые нюансы, по версии следствия, им помогала куратор юристов в АСВ Ольга Долголева.
По данным источника “Ъ”, именно ее показания об участии в махинациях стали основанием для задержания и ареста сначала Александра Попелюха, а затем и Андрея Мельникова. «Все, что я сейчас могу сказать, так это то, что мой подзащитный исключительно из-за занимаемой до ареста должности получил срок больше, чем организатор этого преступления»,— заявила “Ъ” адвокат Андрея Мельникова Ирина Шоч. Получить комментарии защиты Александра Попелюха “Ъ” не удалось.