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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №194«Ъ» Газета
Происшествия

В АСВ наступил особый порядок

Бывшее руководство агентства осуждено за махинации с аквапарком
В Москве в особом порядке к четырем с половиной и четырем годам лишения свободы соответственно приговорены бывший гендиректор Агентства по страхованию вкладов Андрей Мельников и его экс-заместитель Александр Попелюх. Оба признаны виновными в хищении около 4,3 млрд руб., полученных от эксплуатации новосибирского аквапарка «Аквамир», находящегося под конкурсным управлением возглавляемой ими организации. Дело в отношении их шести предполагаемых сообщников сейчас слушается в суде. Еще два фигуранта отправились на СВО.
Андрею Мельникову (на фото) дали на полгода больше, чем его заместителю, признанному организатором аферы

Андрею Мельникову (на фото) дали на полгода больше, чем его заместителю, признанному организатором аферы

Олеся Курпяева / Коммерсантъ

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20 октября в Пресненском райсуде Москвы с небольшим интервалом судья Илья Кузьмин вынес приговор бывшему гендиректору Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрею Мельникову, а его коллега Елена Егорова — экс-заместителю последнего Александру Попелюху. Дела обоих в связи с признанием вины в махинациях с находящимся под управлением госкорпорации крупным активом были рассмотрены в особом порядке. Андрей Мельников (руководил АСВ с 2022 по 2025 год) получил четыре с половиной года колонии общего режима и штраф 900 тыс. руб., а организатор преступления Александр Попелюх, курировавший в агентстве взаимодействие с правоохранительными органами по делам в отношении бывших руководителей банков, лишенных лицензий,— на полгода меньше и штраф 900 тыс. руб. Последнему, с учетом нахождения в СИЗО с 9 октября 2024 года, под стражей осталось провести 11 месяцев. А его бывшему шефу, арестованному Лефортовским судом Москвы 23 октября 2025 года,— три года. Впрочем, вскоре оба смогут подать ходатайства об УДО.
Напомним, что уголовные дела в отношении экс-руководителей АСВ были выделены в отдельные производства в связи с тем, что оба, признав вину в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), заключили досудебные соглашения о сотрудничестве с Генпрокуратурой. В частности, Александр Попелюх дал показания об участии в преступлении не только своего шефа Андрея Мельникова, но и объявленного вскоре после этого в международный розыск его предшественника Юрия Исаева. Последний руководил АСВ с декабря 2012 года по январь 2022 года, а затем полгода являлся зампредом Центробанка. В августе того же года он уволился оттуда по собственному желанию и уехал за границу, обосновавшись, по некоторым данным, на Кипре.
Помимо вышеперечисленных лиц фигурантами начатого ФСБ в сентябре 2024 года расследования являются экс-заместитель директора АСВ Ольга Долголева, курировавшая в госкорпорации юридический департамент, учредитель ООО «Белая сфера-констракшн» Аркадий Тарабрин, бухгалтер этой компании Ирина Сокотун, глава «РАТМ Холдинга» Эдуард Таран, конкурсный управляющий Дмитрий Воронин и экс-замминистра экономического развития Новосибирской области Наталия Муханова, а также бывший руководитель сибирского филиала ФГУП «ФТ-Центр» (госкомпания при Росимуществе, занимающаяся управлением федеральной недвижимостью) Евгений Богорад и его племянник, индивидуальный предприниматель Максим Устинов.
Последние двое на завершающей стадии расследования в январе нынешнего года заключили контракты с Минобороны и отправились на СВО. В этой связи расследование в отношении обвиняемого Богорада, которого спецслужба наряду с Александром Попелюхом считает вторым организатором преступления, и его родственника приостановили.
Дело же в отношении остальных фигурантов в июне 2026 года начал рассматривать Пресненский суд Москвы. Как уже рассказывал “Ъ”, речь в нем идет о криминальной схеме, в результате которой ее участниками, как считает следствие, было похищено более 4 млрд руб. Началось же все с банкротства в 2017 году Межтопэнергобанка, долг которого перед кредиторами на момент краха составлял более 30,6 млрд руб.
Среди активов в его портфеле был крытый аквапарк «Аквамир», расположенный в Новосибирске,— один из крупнейших в России. Владело им кредитовавшееся в Межтопэнергобанке ООО «ВДТ строй». Соответствующий заем в банке коммерческая структура, инвестировавшая в реализованный в 2016 году проект более 4,5 млрд руб., взяла в 2013 году. Однако рассчитаться с оставшимся долгом в размере 2,2 млрд руб. у компании не получилось. В 2019 году АСВ, осуществлявшее в то время конкурсное производство в Межтопэнергобанке, подало в суд на «ВДТ строй», а управление аквапарком взяло в свои руки. Конкурсным управляющим в 2020 году был назначен Дмитрий Воронин. Через год АСВ передало аквапарк в аренду московскому ООО «Белая сфера-констракшн», гендиректором которого выступала оставившая ради этого должность замминистра Наталия Муханова, а учредителем — Аркадий Тарабрин, ранее возглавлявший одну из компаний, входивших в «РАТМ Холдинг» новосибирского олигарха Эдуарда Тарана.
Последний якобы несколько лет вынашивал планы получить у АСВ «Аквамир», приносящий неплохую прибыль. Поскольку покупка по рыночной цене в планы бизнесмена не входила, обвиняемый Таран, по версии следствия, вошел в этот бизнес, вступив в сговор с Евгением Богорадом. Тот, в свою очередь, обратился за содействием к своему давнему знакомому Александру Попелюху. Как установило следствие, контакт они установили в 2014 году, когда будущий замдиректора АСВ занимал должность зампрокурора Новосибирской области. По данным ФСБ, с чьей версией согласился суд, именно Александр Попелюх и выстроил всю дальнейшую цепочку, задействовав в ней Юрия Исаева, Андрея Мельникова и других фигурантов.
В итоге средства от эксплуатации «Аквамира» стали поступать не в конкурсную массу, а предполагаемым участникам криминальной схемы. Улаживать правовые нюансы, по версии следствия, им помогала куратор юристов в АСВ Ольга Долголева.
По данным источника “Ъ”, именно ее показания об участии в махинациях стали основанием для задержания и ареста сначала Александра Попелюха, а затем и Андрея Мельникова. «Все, что я сейчас могу сказать, так это то, что мой подзащитный исключительно из-за занимаемой до ареста должности получил срок больше, чем организатор этого преступления»,— заявила “Ъ” адвокат Андрея Мельникова Ирина Шоч. Получить комментарии защиты Александра Попелюха “Ъ” не удалось.
Мошенничество и хищения

Авторы

  • Олег Рубникович
    Олег Рубникович
    корреспондент