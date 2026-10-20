В АСВ наступил особый порядок

Среди активов в его портфеле был крытый аквапарк «Аквамир», расположенный в Новосибирске,— один из крупнейших в России. Владело им кредитовавшееся в Межтопэнергобанке ООО «ВДТ строй». Соответствующий заем в банке коммерческая структура, инвестировавшая в реализованный в 2016 году проект более 4,5 млрд руб., взяла в 2013 году. Однако рассчитаться с оставшимся долгом в размере 2,2 млрд руб. у компании не получилось. В 2019 году АСВ, осуществлявшее в то время конкурсное производство в Межтопэнергобанке, подало в суд на «ВДТ строй», а управление аквапарком взяло в свои руки. Конкурсным управляющим в 2020 году был назначен Дмитрий Воронин. Через год АСВ передало аквапарк в аренду московскому ООО «Белая сфера-констракшн», гендиректором которого выступала оставившая ради этого должность замминистра Наталия Муханова, а учредителем — Аркадий Тарабрин, ранее возглавлявший одну из компаний, входивших в «РАТМ Холдинг» новосибирского олигарха Эдуарда Тарана.