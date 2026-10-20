Дробление груза ответственности
«Красное & Белое» пересматривает механизм принятия поставок продукции
Сеть алкомаркетов «Красное & Белое», опасаясь утери товаров на складах из-за возможных атак БПЛА, решила сократить более чем на 60% объемы продукции, принимаемой от дистрибуторов за одну поставку. Ритейлер объясняет это не только стремлением застраховать потенциальные риски, но и желанием ускорить доставку. Поставщики, впрочем, недовольны такими мерами, так как более частые отгрузки увеличивают их логистические издержки.
Сеть «Красное & Белое» меняет механизм поставок продуктов питания и алкоголя, рассказали три источника “Ъ” на пищевом рынке. По их словам, ритейлер сокращает количество принимаемых за раз товаров: теперь компания готова принимать до 25–30% от прежних поставок, или до одной трети фуры.
В «Красном & Белом» подтвердили “Ъ”, что сейчас работают над обновлением системы логистики и хранения продукции. «Мы тестируем разные подходы для сокращения объемов запасов, одновременно находящихся на каждом конкретном складе. Это должно ускорить доставку товаров в магазины»,— отметили в сети. Там пояснили, что новый механизм предусматривает поставки меньшими партиями, но с большей частотой: задача в том, чтобы продукция не оставалась надолго в распределительном центре.
«Красное & Белое» — один из крупнейших российских FMCG-ритейлеров. Существует с 2006 года и контролируется «Меркурий ритейл холдингом», в который также входит «Бристоль». Основными собственниками «Меркурий ритейл холдинга» считаются Игорь Кесаев, Сергей Кациев и Сергей Студенников. На начало 2026 года под брендом «Красное & Белое» работали 21,5 тыс. алкомаркетов. По оценке Infoline, оборот холдинга по итогам 2025 года составил 1,72 трлн руб., увеличившись на 22,3% год к году.
Как утверждают собеседники “Ъ”, изменение логистической политики стало альтернативой дополнительному соглашению, которое ранее ритейлер предлагал заключить поставщикам. По нему, сеть не несет ответственности за товар в случае его уничтожения или повреждения на складах в результате форс-мажорных обстоятельств: атак БПЛА, работы средств ПВО, попадания снарядов.
О том, что «Красное & Белое» направило поставщикам такое предложение, стало известно 29 июля 2026 года. Тогда в сети заявили, что инициатива обусловлена повышением рисков для складской и логистической инфраструктуры.
Вскоре после этого ритейлер отозвал обращение к поставщикам, отметив, что компания учтет обратную связь при дальнейшей доработке подходов к регулированию рисков в чрезвычайных обстоятельствах. Тогда в компании пообещали выработать новые механизмы для сохранения бесперебойных поставок (см. “Ъ” от 3 августа).
Источник “Ъ” говорит, что «Красное & Белое» пока единственная крупная сеть, которая снижает объемы поставок.
Он связывает это с повышенными опасениями собственников сети относительно сохранности своих складских объектов и наличия в них большого объема дорогостоящей алкогольной продукции.
Исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» (объединяет поставщиков продуктов питания) Дмитрий Востриков говорит, что сокращение партий как альтернатива финансовой компенсации приведет к тому, что поставщикам придется чаще доставлять продукцию в сеть, что значительно увеличит их логистические издержки. В результате все равно все риски перекладываются на поставщика, добавляет он. Производители продуктов питания в меньшей степени, чем алкогольные компании, зависят от продаж в «Красном & Белом», говорит источник “Ъ” на FMCG-рынке. Но возможности вовсе не работать с сетью у многих из них нет: сейчас это одна из наиболее активно растущих торговых сетей.
Собеседник “Ъ” в одной из крупных компаний по производству продуктов питания утверждает, что сокращение размеров поставок в «Красное & Белое» затронет всех производителей.
Он, впрочем, считает это нормальной рыночной практикой: никто не может обязать сеть покупать больше или меньше продукции, а условия поставок остаются предметом переговоров между сторонами. Основным риском он называет рост издержек, в первую очередь из-за увеличения частоты поставок. Эти траты распределяются между сторонами в рамках установленных договоренностей.
Другой собеседник “Ъ” настаивает, что сеть ставит поставщиков перед выбором: либо вы подписываете дополнительное соглашение, либо меняется ваша модель поставок. Впрочем, в «Красном & Белом» заявили “Ъ”, что вопрос подписания соглашений ими более не поднимается.