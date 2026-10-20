Дробление груза ответственности

Исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» (объединяет поставщиков продуктов питания) Дмитрий Востриков говорит, что сокращение партий как альтернатива финансовой компенсации приведет к тому, что поставщикам придется чаще доставлять продукцию в сеть, что значительно увеличит их логистические издержки. В результате все равно все риски перекладываются на поставщика, добавляет он. Производители продуктов питания в меньшей степени, чем алкогольные компании, зависят от продаж в «Красном & Белом», говорит источник “Ъ” на FMCG-рынке. Но возможности вовсе не работать с сетью у многих из них нет: сейчас это одна из наиболее активно растущих торговых сетей.