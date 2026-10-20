Станционный ценитель

Многим нравилось, что архетипические сюжеты в его работах обрастали плотью. Например, на картине «Мужчина и женщина» изображена парочка почти деревенского вида — парень в кепке, барышня в платке, лежащие на берегу реки. А вот в лице ничем не примечательного незнакомца средних лет, напротив, вдруг проступает что-то почти святое («Мужчина»). Но особенно хороши натюрморты: в них много света и воздуха и часто видна легкая карандашная линия — будто автор приглашает зрителя заглянуть в закулисье и показывает, с чего начинается работа над картиной. Но при этом не может удержаться от шалости и приклеивает магазинную наклейку в виде черного ромба на один из изображенных лимонов. О том, что скрывалось за этим легким дыханием, зрителю остается лишь догадываться. По крайней мере, автопортрет, сделанный за год до смерти, в 2020-м, представляет не ренессансного мастера, а скорбно поджавшего губы старца, спрятавшего глаза за круглыми очками. Так много сделавшего, но еще больше не успевшего.