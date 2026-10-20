Станционный ценитель
«Русский художник Иван Лубенников» в Третьяковской галерее
Третьяковская галерея на Кадашевской набережной открыла выставку «Русский художник Иван Лубенников». Работы Лубенникова хорошо знакомы, например, миллионам пассажиров московского метро, но мало кто из них сможет назвать имя автора. Выставка в Третьяковке — не первая попытка представить художника зрителям, но, как считает Ксения Воротынцева, самая убедительная.
Иван Лубенников (1951–2021) воспринимал свои работы для метро как выход на огромную аудиторию и возможность творить действительно на века. Возразить тут нечего, можно лишь посетовать, что ему пришлось пожертвовать чуть ли не главным для художника — известностью. Немногие знают, что именно он придумал мозаичное небо для северного вестибюля станции метро «Маяковская», вдохновившись мозаиками Дейнеки на платформе. И начертал почерком «пролетарского поэта» строчки из его любовной лирики — отбросив в сторону весь гражданско-политический пафос. Лубенников же оформил станцию «Славянский бульвар», украсив ее завитушками под стать ар-нуво. А еще станцию «Сретенский бульвар», где на больших коллажах из травленой стали можно увидеть приметы бульварного кольца: деревья, прохожих, церкви и памятники — от Гоголя до Грибоедова.
Занимался он и другими вещами — например, писал картины, и такого Лубенникова неоднократно пытались показывать зрителям. В 2021 году к 70-летию художника — он был тогда еще жив — Русский музей представил большую выставку. Нынешний проект «Русский художник Иван Лубенников» (куратор — коллекционер Наталия Курникова) проводит четкую линию от монументальных произведений к камерным, чтобы зритель наконец понял: этого автора он неплохо знает. Зал с картинами стилизовали под станцию метро с отсылкой к декору «Сретенского бульвара». А внизу, около эскалаторов (правда, музейных, ведущих к гардеробу), установили реконструкцию витража «Курочка Ряба». Это тоже оммаж подземке — только не российской, а французской. В 2009 году Московский метрополитен подарил парижскому витраж, созданный Лубенниковым: с тех пор наши соотечественники, приезжающие на станцию «Мадлен», с удивлением обнаруживают здесь персонажа русской сказки.
Впрочем, Лубенников как художник лучше раскрывается через небольшие вещи. Неизбывная витальность (а он с удовольствием писал женское тело), ироничная, но при этом мягкая интонация, соединение наивного искусства с образцами высокого Возрождения — все это делает его картины узнаваемыми буквально с первого взгляда. Правда, выставка в Третьяковке, собравшая чуть больше 60 работ, не претендует на всеохватность. Здесь Лубенников в основном радостный, лучащийся оптимизмом — хотя у него есть совсем другие по настроению работы, почти мрачные. О том, что он не был так уж безмятежен, напоминают густые тени на его картинах — например, в «Автопортрете в красной кепке»: отсылка к кьяроскуро в живописи непокорного Караваджо. И все же их судьбы сложились совершенно по-разному. У Лубенникова внешне все было довольно благополучно, да и работы его хорошо продавались за рубежом — некоторые, в частности, попали в коллекцию знаменитого немецкого собирателя Петера Людвига.
Многим нравилось, что архетипические сюжеты в его работах обрастали плотью. Например, на картине «Мужчина и женщина» изображена парочка почти деревенского вида — парень в кепке, барышня в платке, лежащие на берегу реки. А вот в лице ничем не примечательного незнакомца средних лет, напротив, вдруг проступает что-то почти святое («Мужчина»). Но особенно хороши натюрморты: в них много света и воздуха и часто видна легкая карандашная линия — будто автор приглашает зрителя заглянуть в закулисье и показывает, с чего начинается работа над картиной. Но при этом не может удержаться от шалости и приклеивает магазинную наклейку в виде черного ромба на один из изображенных лимонов. О том, что скрывалось за этим легким дыханием, зрителю остается лишь догадываться. По крайней мере, автопортрет, сделанный за год до смерти, в 2020-м, представляет не ренессансного мастера, а скорбно поджавшего губы старца, спрятавшего глаза за круглыми очками. Так много сделавшего, но еще больше не успевшего.