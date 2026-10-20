Минтранс предложил изменить правила выездных техосмотров автомобилей

ПДЛ представляют собой мобильные пункты для выездной диагностики, их используют 283 компании. Требования к оборудованию прописаны в постановлении правительства №1434 и действуют до 1 марта 2027 года, после чего их закрепят в приказе Минтранса. Сейчас ПДЛ можно применять в регионах, где не хватает стационарных пунктов ТО. Министерство предлагает разрешить применять «передвижки» в местах, расположенных на расстоянии более 100 км от ближайшего пункта техосмотра, а также на автопредприятиях, машины с которых не выезжают на дороги (например, карьерные самосвалы).