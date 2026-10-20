Минтранс предложил изменить правила выездных техосмотров автомобилей
Минтранс разместил на regulation.gov.ru проект приказа с требованиями к передвижным диагностическим линиям (ПДЛ), используемым для техосмотра. Документ направлен на исключение «фальсификации» ТО, в результате которой на дороги выезжают неисправные автомобили, сказано в пояснительных материалах.
ПДЛ представляют собой мобильные пункты для выездной диагностики, их используют 283 компании. Требования к оборудованию прописаны в постановлении правительства №1434 и действуют до 1 марта 2027 года, после чего их закрепят в приказе Минтранса. Сейчас ПДЛ можно применять в регионах, где не хватает стационарных пунктов ТО. Министерство предлагает разрешить применять «передвижки» в местах, расположенных на расстоянии более 100 км от ближайшего пункта техосмотра, а также на автопредприятиях, машины с которых не выезжают на дороги (например, карьерные самосвалы).
Планируется также прописать обязанность операторов соблюдать климатические условия эксплуатации линий, прописанные заводом-изготовителем. Если прибор, к примеру, по паспорту не работает при –30°C, но в такой мороз проверять машину запретят. Существующие требования также сохраняют, в частности, обязанность бизнеса согласовывать с регионом точный график и места работы ПДЛ. В пояснительной записке Минтранс ссылается на данные за 2025 год о росте тяжести последствий ДТП по причине технической неисправности транспорта на 17,6%.
С 2022 года регулярный ТО обязателен только для такси, грузовиков и автобусов. Владельцы легковых автомобилей проходят техосмотр только при смене собственника (при условии, что машины старше четырех лет) и внесении изменений в конструкцию машины. В 2026 года ТО прошли более 6,9 млн транспортных средств, из них 5 млн — легковые авто. С 1 сентября 2026 года ГИБДД получила право блокировать работу мошенников, оформляющих фейковый техосмотр на машины, которые никогда не проверялись: ведомство получило право оперативно отключать мошенников от своей информационной системы без согласования со страховщиками.