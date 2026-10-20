Популярный у россиян сервис безналичной оплаты в Турции Letim прекратит работу
Платежный сервис Letim, позволяющий российским туристам совершать покупки в Турции по QR-коду, прекратит работу с 30 ноября. Информация об этом появилась на главной странице сайта сервиса.
Снимать наличные и переводить средства на банковские счета в Турции в рамках процесса завершения работы нельзя, но все остальные функции будут доступны до указанной даты. Вывести средства с кошелька приложения можно будет и после нее.
Letim открывает виртуальную карту турецкой платежной системы Troy, которую можно пополнять через СБП. С ее помощью россияне могут оплачивать товары и услуги, а также снимать деньги в турецких банкоматах через QR-код. Вернуть на счет в российском банке можно только весь остаток на виртуальной карте.
Весной в Стамбуле, Анталье и на Эгейском побережье появилось свыше 1 тыс. точек, где оплатить покупки можно при помощи СБП. Такую возможность реализовали в магазинах, кафе, аптеках, сувенирных лавках. Фактический курс составляет 1,9 руб. за лиру.