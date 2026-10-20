Spotify вводит «тесты на родство»

Тут вопрос того, что, к сожалению, нет альтернатив. Если вы пользуетесь Spotify и у вас там собрана большая коллекция, то вы просто не сможете особо никуда уйти. Я думаю, что те, кто, условно, платили $2 за подписку, рано или поздно вернутся, даже если плата увеличится. То есть люди скажут: "Ладно, будем теперь платить $5 напрямую Spotify, зато перестанем зависеть от каких-то посторонних людей, которые нас добавляли в семейную подписку"».