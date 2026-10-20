Spotify вводит «тесты на родство»
Почему сервис ужесточает правила семейной подписки
Spotify будет проверять, действительно ли пользователи семейной подписки живут под одной крышей. Именно таким тарифом часто пользовались россияне после ухода стриминга с отечественного рынка в 2022 году. Но теперь с этим могут возникнуть трудности, так как доступ оформлялся при помощи сервисов-посредников.
Для подтверждения нужно отсканировать QR-код с устройства владельца подписки. А если не пройти проверку в течение семи дней, остальных участников отключат от совместного доступа и переведут на бесплатную версию. Снова присоединиться к семейному плану целый год будет нельзя. Ужесточение правил было вполне ожидаемым, считает директор департамента новых технологий компании J’son & Partners Consulting Дмитрий Колесов:
«У любого подписочного сервиса всегда есть какой-то предел распространения. Все, кто только мог, и все, кто хотел, уже подписались, а очень хочется привлечь новых пользователей. Более того, возникают шеринги подписок. Речь о том, что один человек оформляет семейную подписку, договариваясь со своими хорошими знакомыми, и дальше они вчетвером используют один аккаунт вместо четырех отдельных, которые могли бы быть в случае правильного использования сервисов Spotify.
Понятно, что с точки зрения сервисов это уменьшает прибыль компании. И дальше начинается абсолютно естественный процесс, когда площадка очень хочет, чтобы люди не экономили на подписке, а оформляли ее. Таким образом она может показывать прирост базы подписчиков и абонентских платежей. Из-за этого возникает борьба с шерингом. Так уж устроен бизнес».
QR-код в приложении будет обновляться каждые несколько секунд, поэтому прислать другим участникам подписки скриншот не получится. Впрочем, как говорят эксперты, обойти удастся даже новые ограничения: например, с помощью видеозвонка и демонстрации экрана. И если сперва некоторые пользователи уйдут со Spotify, рано или поздно они вернутся, уверен главный редактор Itzine.ru Сергей Кузнецов:
«Если исходить из логики любого сервиса, все же семья — это люди, которые живут в одной квартире или доме. В случае, если родственники проживают отдельно, то сложно говорить о том, что у них единый бюджет. Если же речь вообще про разные страны, то, скорее всего, пользователи выбирают и разные сервисы. Поэтому здесь у Spotify точно позиция "однозначно нет, нельзя", потому что налоги разные. На мой взгляд, все звучит очень логично.
Да, гайки закручиваются во многих сервисах.
Тут вопрос того, что, к сожалению, нет альтернатив. Если вы пользуетесь Spotify и у вас там собрана большая коллекция, то вы просто не сможете особо никуда уйти. Я думаю, что те, кто, условно, платили $2 за подписку, рано или поздно вернутся, даже если плата увеличится. То есть люди скажут: "Ладно, будем теперь платить $5 напрямую Spotify, зато перестанем зависеть от каких-то посторонних людей, которые нас добавляли в семейную подписку"».
Требование проживать по одному адресу существовало и раньше, однако до сих пор Spotify подходил к проверкам формально. Хотя несколько лет назад сервис планировал использовать GPS, но отказался от этой идеи из-за волны критики.