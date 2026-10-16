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Выпуск газеты №192«Ъ» Газета
Мир

Трамп назвал безобразием удары Украины по российским НПЗ

Президент США Дональд Трамп назвал безобразием украинские атаки на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в России. По его словам, такие действия повышают мировые цены на нефть.

Julia Demaree Nikhinson / AP

«По-моему, это просто безобразие. Есть масса других целей... существует множество объектов, по которым можно нанести удар»,— пояснил господин Трамп в интервью телеканалу Newsmax.
Отдельно американский президент отметил атаки ВСУ на российские предприятия, производящие дизель. В этом топливе нуждаются многие страны мира, включая США, напомнил Дональд Трамп.
Призывы господина Трампа прекратить удары по российским НПЗ совпали со сделкой США на поставки дизеля из России. Как уточняли в Кремле, в этом топливе заинтересованы еще многие другие государства, но какие именно — не раскрывается.