Зеленский анонсировал новые атаки на НПЗ в России после угроз Трампа
Украина и ее европейские союзники намерены продолжать конфликт с Россией, несмотря на растущее давление на Киев со стороны США с требованием прекратить удары по российским энергетическим объектам и вернуться к мирным переговорам. Президент Зеленский анонсировал новые атаки на российские НПЗ, проигнорировав угрозы президента Трампа свернуть военную помощь Киеву. На защиту Зеленского горой встали европейцы, среди которых на роль главной опоры Киева претендует Британия.
Прозвучавшее 11 октября заявление президента Трампа о якобы достигнутом энергетическом перемирии между Москвой и Киевом было нарушено украинской стороной еще в ночь на 14 октября. Как сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, удары ВСУ были нанесены по НПЗ в Саратовской и Рязанской областях.
По версии Зеленского, Украина якобы соблюдала перемирие в течение трех дней, однако затем решила от него отказаться, не видя никакого смысла его придерживаться. «Запрет снят. С нас хватит»,— заявил Зеленский 14 октября в интервью газете The Financial Times. Он допустил, что Украина может отказаться от ударов по российской энергетике, однако для этого она должна получить дополнительные ракеты для Patriot или другие бонусы от США.