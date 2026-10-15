Зеленский анонсировал новые атаки на НПЗ в России после угроз Трампа

По версии Зеленского, Украина якобы соблюдала перемирие в течение трех дней, однако затем решила от него отказаться, не видя никакого смысла его придерживаться. «Запрет снят. С нас хватит»,— заявил Зеленский 14 октября в интервью газете The Financial Times. Он допустил, что Украина может отказаться от ударов по российской энергетике, однако для этого она должна получить дополнительные ракеты для Patriot или другие бонусы от США.