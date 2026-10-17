22-й пакет санкций ЕС и назначения в Госдуме
Чем запомнилась неделя 12–16 октября: цифры, цитаты и факты
Цитаты недели
«По-моему, это просто безобразие. Есть масса других целей... существует множество объектов, по которым можно нанести удар» (президент США Дональд Трамп оценил украинские атаки на НПЗ в России).
«Использование Starlink ограничено гражданской или оборонительной деятельностью и не может применяться для наступательных военных действий, поскольку это нецелесообразно для коммерческой компании» (гендиректор SpaceX Илон Маск прокомментировал сообщения об ограничении работы Starlink для ВСУ).
«Таких нужно сажать в тюрьму или расстреливать» (президент США Дональд Трамп призвал жестко наказывать за утечки секретной информации).
Цифры недели
Евросоюз одобрил 22-й пакет антироссийских санкций. В него попали почти 1,6 тыс. физических и юридических лиц.
Восстановление мощностей после атак БПЛА на дата-центры «Яндекса» может занять до шести месяцев и привести к росту цен на оборудование и облачные услуги.
Россия к концу года может начать поставки на мировой рынок 3–3,5 млн т дизельного топлива, заявил вице-премьер Александр Новак.
Количество зарегистрированных как предприниматели или компании фитнес-тренеров за год увеличилось на 41%.
Материнский капитал на первого ребенка в 2027 году позволит купить 4,9 кв. м недвижимости на вторичном рынке 40 крупных городов России.
«Большая четверка» операторов за месяц с запуска 5G вложила в рекламу технологии примерно 1 млрд руб.
По букве закона
В Москве задержана и арестована руководитель благотворительного фонда «Защитим детей от наркотиков и алкоголя» Елена Кротова.
Верховный суд признал террористической «Общину последователей Батал-Хаджи Белхороева» и запретил ее деятельность в РФ.
Рэпера Navai отправили под арест на два месяца в Казахстане по делу о наркотиках. Артист признался, что купил запрещенные вещества в Бишкеке.
Суд в Лос-Анджелесе приговорил Дуэйна «Кеффе Д» Дэвиса, признанного виновным в организации убийства рэпера Тупака Шакура, к сроку от 40 лет лишения свободы до пожизненного заключения.
Генпрокуратура России отозвала иск об обращении в доход государства имущества главы FIDE Тимура Турлова.
В Москве по решению суда заключен под стражу бывший директор Библиотеки по естественным наукам Российской академии наук (БЕН РАН) Олег Шорин.
Инициативы недели
США предложили странам Европы разморозить часть активов России и перевести их в структуру под управлением Вашингтона.
Казахстан с 1 июля 2027 года введет обязательное разрешение на въезд для иностранцев, в том числе для россиян.
Губернатор Кемеровской области Илья Середюк предложил размещать центры обработки данных (ЦОД) в отработанных угольных карьерах.
Участники рынка электронной коммерции просят Минфин не отменять пониженные ставки УСН для розничной и оптовой торговли.
Отставки и назначения
Госдума завершила распределение руководящих постов в новом созыве. Депутаты утвердили кандидатуры заместителей председателей комитетов и комиссий, а также специальных представителей палаты и полпреда в Конституционном суде.
Андрей Стрижов, почти семь лет возглавлявший Главное следственное управление СКР по Москве, назначен руководителем управления по организации дознания Федеральной службы судебных приставов.
Гендиректор группы «Самолет» Анна Акиньшина покидает пост по личным причинам, сообщили в пресс-службе девелопера. На должность нового гендиректора совету директоров предложат Ивана Иванова.
Сделки недели
Бизнес бывшего российского Samsonite перешел Вячеславу Шикулову — «Робинзон Логистикс» консолидировала 100% в ООО «Чемодан Про».
Новым владельцем группы компаний «Леста Игры» стал консорциум частных инвесторов — компания АО «Промышленные сооружения».
«РусГазДобыча», получившая в 2025 году активы крупного производителя насосного и компрессорного оборудования для нефтегазовой отрасли группы ГМС, передала 49% ее головной компании гендиректору Артему Молчанову.