У «Леста Игры» появился новый владелец

«В ближайшие три года мы рассчитываем вложить в развитие российской игровой индустрии до 10 млрд руб., в том числе через создание венчурного фонда. Основным фокусом фонда станут команды с развитой экспертизой в актуальных игровых нишах. Наша цель — в общей сложности выпустить за три года не менее пяти новых продуктов», — сообщили в АО «Промышленные сооружения».