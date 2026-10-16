У «Леста Игры» появился новый владелец
Новым владельцем группы компаний «Леста Игры» стал консорциум частных инвесторов — компания АО «Промышленные сооружения», рассказали «Ъ» в «Леста Игры». Представитель АО «Промышленные сооружения» заявил, что компания планирует инвестировать не только в разработки «Леста Игр», но и во внешние проекты.
«В ближайшие три года мы рассчитываем вложить в развитие российской игровой индустрии до 10 млрд руб., в том числе через создание венчурного фонда. Основным фокусом фонда станут команды с развитой экспертизой в актуальных игровых нишах. Наша цель — в общей сложности выпустить за три года не менее пяти новых продуктов», — сообщили в АО «Промышленные сооружения».
«Мы рассматриваем компанию "Леста Игры" как ключевой элемент для дальнейшей консолидации рынка. Накопленная экспертиза, финансовый ресурс и технические возможности ускорят реализацию многих идей и позволят талантливым авторам реализовать их в гораздо большем масштабе», — заявил представитель нового владельца «Леста Игры».
Игровая студия «Леста» изначально была российским подразделением белорусской студии Wargaming (World of Tanks, World of Warships, WoT Blitz) и занималась разработкой World of Warships. После начала СВО Wargaming объявила об уходе с российского рынка и выходе из капитала «Лесты». Компания перешла к Малику Хатажаеву, которого позднее признали одним из участников экстремистского и запрещенного в РФ объединения. Генпрокуратура наложила арест на активы «Лесты». Три компании разработчика, связанные с «Лестой», перешли в собственность Росимущества.