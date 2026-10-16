Анна Акиньшина покинет пост гендиректора «Самолета»
В ПАО «ГК “Самолет”» сменится гендиректор, говорится в сообщении компании. Работавшая на этой позиции с ноября 2024 года Анна Акиньшина покинет пост по личным причинам. В качестве новой кандидатуры для утверждения совету директоров «Самолета» предложат Ивана Иванова.
ПАО «ГК “Самолет”» — один из крупнейших российских девелоперов. Согласно Единому ресурсу застройщиков, на 1 октября группа строила 4,53 млн кв. м жилья, занимая первое место по этому показателю. Выручка компании в первом полугодии 2026 года снизилась на 31,3% год к году, до 117,4 млрд руб. Чистый убыток составил 22,3 млрд руб. против чистой прибыли в 1,8 млрд руб. годом ранее. Держателями крупных пакетов акций ПАО «ГК “Самолет”» считают Павла Голубкова, Игоря Евтушевского и частную инвесткомпанию Fonte Inceptia Alpha Fund OEIC Ltd, зарегистрированную в международном финансовом центре «Астана».
Смена менеджмента в «Самолете» произошла в контексте финансовых проблем. В начале года застройщик обратился в правительство, попросив льготный кредит на 50 млрд руб. В компании это объясняли попыткой оптимизировать финансирование бизнеса в условиях жесткой денежно-кредитной политики, что «является нормальной рыночной практикой для системообразующих отраслей». Девелопер получил отказ: Минфин не счел его положение критическим, рекомендовав принимать меры для стабилизации ситуации самостоятельно.
В сентябре 2026 года стало известно, что часть бизнеса «Самолета» могут получить в управление структуры Сбербанка — одного из крупнейших кредиторов компании. В октябре агентства «Национальные кредитные рейтинги» и АКРА приняли решение о понижении кредитного рейтинга группы из-за высокой долговой нагрузки.