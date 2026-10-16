Анна Акиньшина покинет пост гендиректора «Самолета»

ПАО «ГК “Самолет”» — один из крупнейших российских девелоперов. Согласно Единому ресурсу застройщиков, на 1 октября группа строила 4,53 млн кв. м жилья, занимая первое место по этому показателю. Выручка компании в первом полугодии 2026 года снизилась на 31,3% год к году, до 117,4 млрд руб. Чистый убыток составил 22,3 млрд руб. против чистой прибыли в 1,8 млрд руб. годом ранее. Держателями крупных пакетов акций ПАО «ГК “Самолет”» считают Павла Голубкова, Игоря Евтушевского и частную инвесткомпанию Fonte Inceptia Alpha Fund OEIC Ltd, зарегистрированную в международном финансовом центре «Астана».