Новак: Россия к концу года займет более 10% мирового рынка дизеля
Россия к концу года может начать поставки на мировой рынок 3–3,5 млн т дизельного топлива, заявил вице-премьер Александр Новак. Это более 10% мирового потребления дизеля, подчеркнул он.
«В соответствии с договоренностями, поставки будут идти на мировые рынки и, в том числе в Соединенные Штаты Америки, напрямую»,— сказал Александр Новак журналистам на Российской энергетической неделе (цитата по ТАСС).
По оценкам господина Новака, после начала поставок российского дизеля цены на топливо во всем мире, в том числе в Европе, будут корректироваться. «Безусловно, для нашей экономики это позитивный сигнал и в целом связан с увеличением объемов переработки на нефтеперерабатывающих заводах, увеличением объемов добычи»,— добавил вице-премьер.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о российских поставках дизельного топлива на мировой и американский рынки во время телефонного разговора 9 октября. Минфин США выдал для этого необходимую лицензию, а российское правительство частично сняло запрет на экспорт дизеля.