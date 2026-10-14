Новак: Россия к концу года займет более 10% мирового рынка дизеля

По оценкам господина Новака, после начала поставок российского дизеля цены на топливо во всем мире, в том числе в Европе, будут корректироваться. «Безусловно, для нашей экономики это позитивный сигнал и в целом связан с увеличением объемов переработки на нефтеперерабатывающих заводах, увеличением объемов добычи»,— добавил вице-премьер.