Солистку группы «Стоптайм» Наоко внесли в реестр иноагентов

По версии Минюста, иноагент Наоко распространяла материалы иностранных агентов и нежелательных организаций, критиковала военную операцию на Украине и распространяла недостоверную информацию о действиях российских властей. Ведомство также указало, что певица проживает за рубежом. Иноагенту Орлову вменили аналогичные действия, включая распространение материалов «антироссийской направленности».