Солистку группы «Стоптайм» Наоко внесли в реестр иноагентов
Минюст России включил солистку петербургской уличной группы «Стоптайм» Диану Логинову, выступающую под псевдонимом Наоко, и музыканта коллектива Александра Орлова в реестр иностранных агентов. Об этом говорится в сообщении ведомства от 16 октября.
По версии Минюста, иноагент Наоко распространяла материалы иностранных агентов и нежелательных организаций, критиковала военную операцию на Украине и распространяла недостоверную информацию о действиях российских властей. Ведомство также указало, что певица проживает за рубежом. Иноагенту Орлову вменили аналогичные действия, включая распространение материалов «антироссийской направленности».
Наоко* получила широкую известность после уличных выступлений в Петербурге осенью 2025 года. 15 октября ее задержали после того, как в соцсетях распространилось видео с исполнением группой «Стоптайм» песни «Кооператив „Лебединое озеро“» рэпера Noize MC (признан в России иностранным агентом).
16 октября Дзержинский районный суд Петербурга назначил Наоко* 13 суток административного ареста по делу об организации массового пребывания граждан, повлекшего нарушение общественного порядка. Поводом стало выступление группы возле станции метро «Площадь Восстания» 11 октября. По версии суда, собравшиеся слушатели мешали движению пешеходов и доступу к транспортной инфраструктуре. В тот же день аресты получили другие участники коллектива.
Позже Наоко* оштрафовали на 30 тыс. руб. по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ. Подробности в материале «Ъ Северо-Запада» «Репертуар подвел под статью».
* — Наоко (Диана Логинова) признана Минюстом РФ иностранным агентом.