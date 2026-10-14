ЦИАН: материнского капитала хватит на покупку 2 квадратных метров жилья в Москве

В 40 городах с населением более 500 тыс. человек материнский капитал позволит купить 4,9 кв. м вторичного жилья. Это на 3,9% меньше, чем в 2026-м. Выплаты на второго ребенка хватит на 6,5 кв. м — на 4,4% меньше, чем годом ранее.