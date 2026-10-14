ЦИАН: материнского капитала хватит на покупку 2 квадратных метров жилья в Москве
Материнский капитал на первого ребенка в 2027 году позволит купить 1,8 кв. м жилья на вторичном рынке в Москве, на второго — 2,4 кв. м. В годовом выражении значения снизятся на 5,3% и 7,7% соответственно, следует из подсчетов ЦИАН, с которыми ознакомился «Ъ».
С начала февраля материнский капитал при рождении первого ребенка составит 778,5 тыс. руб., второго — 1,03 млн руб. ЦИАН при подсчете брал за основу его размер с учетом запланированной индексации в 6,8% и среднюю стоимость вторичного жилья в крупных городах.
В 40 городах с населением более 500 тыс. человек материнский капитал позволит купить 4,9 кв. м вторичного жилья. Это на 3,9% меньше, чем в 2026-м. Выплаты на второго ребенка хватит на 6,5 кв. м — на 4,4% меньше, чем годом ранее.
По данным Фонда пенсионного и социального страхования, в 2025 году 1,95 млн человек распорядились средствами маткапитала. Из них 25% потратили их на улучшение жилищных условий. Аналитики ЦИАН отмечают, что годовое увеличение цен на вторичное жилье в крупных городах превысило размер индексации маткапитала почти вдвое и составило 12%.