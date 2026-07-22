Надбавка за стабильность

В России впервые определены показатели для расчета демпфера на импортируемый бензин. Стоимость импортной альтернативы, исходя из цены на рынке Индии и стоимости фрахта, определена в 112,6 тыс. руб., а размер субсидии оценивается более чем в 50 тыс. руб. за тонну, что в 3,6 раза больше, чем «внутренняя» субсидия. По данным “Ъ”, пока власти оценивают потребность в импортном бензине до стабилизации рынка в 500 тыс. тонн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Стоимость импортной альтернативы бензина АИ-92 в июне составила 112,6 тыс. руб., за тонну, говорится в материалах ФАС. Это в 1,6 раза превышает среднюю стоимость АИ-92 в России за прошлый месяц. По данным ФАС, в июне средняя цена реализации этой марки бензина выросла на 5% к маю, до 70,05 тыс. руб. за тонну.

Согласно приказу ФАС, котировка импортной альтернативы рассчитана исходя из средней цены АИ-92 в Индии за месяц и средней стоимости перевозки бензина с западного побережья Индии в порты Балтики. При отсутствии доступа к данным о стоимости АИ-92 на индийском рынке для расчета используются цены в Сингапуре, умноженные на 8,5. Котировки предоставляются агентством Argus.

Определенная впервые стоимость импортной альтернативы АИ-92 будет использоваться для расчета топливного демпфера на импортируемый бензин. Перечень импортеров должно определить правительство. Соответствующие нормы вступили в силу с 1 июня 2026 года.

Как поясняет налоговый эксперт Борис Луцет, конструкция ввозного демпфера существенно отличается от «внутреннего». В частности, включено страхование военных рисков, вычитается не индикативная, а средняя оптовая цена без НДС, и отсутствует понижающий коэффициент в размере 0,68. В итоге сумма компенсации сильно выше привычной, указывает эксперт. По оценкам господина Луцета, если в июне «внутренний» демпфер составит 15,44 тыс. руб. на тонну, то ввозной — в 3,6 раза больше — 55,18 тыс. руб. В Центре ценовых индексов (ЦЦИ) оценили размер компенсации импортерам примерно в 50 тыс. руб. за тонну.

Как отмечает Борис Луцет, при предыдущем расширении демпферного механизма Минфин предусматривал дополнительные налоговые поступления, но сейчас подобных решений не объявлялось. В результате уже осенью может возникнуть вопрос о новых налоговых изъятиях или же об увеличении государственных заимствований для финансирования дополнительных выплат, полагает он.

В ФАС заявили “Ъ”, что расчет импортного демпфера для бензина базируется на принципе импортного паритета, то есть на сопоставлении ценовых показателей российского и индийского рынков.

Указанная котировка не влияет на конечное ценообразование на автозаправочных станциях, поскольку предусмотренный демпфирующий инструмент сглаживает разницу между российской и зарубежной стоимостью топлива, отметили в службе. Кроме того, продолжают в ФАС, внедрение данного подхода будет способствовать увеличению объемов поставок бензина на российский рынок.

По данным Kpler, после серии атак на НПЗ объем нефтепереработки в России в июне снизился до 4,1 млн баррелей в сутки, минимума за последние годы. По словам источника “Ъ”, знакомого с ситуацией, совокупные потребности в импорте до стабилизации на топливном рынке оцениваются в 500 тыс. тонн. По данным S&P Global, первый танкер с бензином из Индии может прибыть в Россию уже в конце июля. По данным ЦЦИ, два танкера по 40 тыс. тонн бензина отгрузились в Индии на прошлой неделе и прибудут во второй декаде августа.

Вице-премьер Александр Новак говорил 21 июля, что принятые меры, в частности запрет экспорта нефтепродуктов, насыщение рынка за счет импорта, перенос сроков ремонтов заводов, уже приносят свои результаты. В частности, во многих регионах снимаются ограничения, что видно по числу работающих АЗС и протяженности очередей. Но, отмечает директор по коммуникациям NEFT Research Дмитрий Прокофьев, для полноценной стабилизации необходим либо существенный рост импорта, либо восстановление производства на остановленных НПЗ. До тех пор, считает он, рынок останется напряженным, а лимиты и очереди на АЗС будут сохраняться.

Ольга Озембловская, Татьяна Дятел