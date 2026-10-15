Бензину не хватает судов

Рост ставок связан с дефицитом судов. Как отмечают в Argus со ссылкой на участников рынка грузоперевозок, предложение танкеров остается крайне ограниченным, а выбор для фрахтователей — скудным. Кроме того, указывают аналитики, высокие доходы от перевозки нефти побудили владельцев судов класса LR2 передавать их под транспортировку сырья, что еще больше сократило доступный тоннаж для экспорта нефтепродуктов с Ближнего Востока, который в этот момент начал восстанавливаться. По данным Kpler, экспорт светлых нефтепродуктов из стран Персидского залива в начале сентября превысил 3 млн баррелей в сутки. Помимо этого, отмечают в Argus, некоторые судовладельцы стали менее охотно отправлять свои танкеры в регион Персидского залива из-за серии нападений на суда в октябре.