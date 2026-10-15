Бензину не хватает судов
Стоимость перевозки светлых нефтепродуктов из стран Персидского залива достигла рекордных уровней, сообщает 15 октября агентство Argus. По данным аналитиков, ставки фрахта танкеров LR2 и LR1 из Персидского залива в Японию составили $225,37 и $221,97 за тонну соответственно, что стало самыми высокими показателями с начала ведения оценок в ноябре 2005 года. Ставка фрахта для танкеров MR на этом маршруте выросла до $217,38 за тонну, превысив предыдущий максимум в $197,77, установленный днем ранее. Это максимум с начала ведения агентством статистики в декабре 2017 года.
Рост ставок связан с дефицитом судов. Как отмечают в Argus со ссылкой на участников рынка грузоперевозок, предложение танкеров остается крайне ограниченным, а выбор для фрахтователей — скудным. Кроме того, указывают аналитики, высокие доходы от перевозки нефти побудили владельцев судов класса LR2 передавать их под транспортировку сырья, что еще больше сократило доступный тоннаж для экспорта нефтепродуктов с Ближнего Востока, который в этот момент начал восстанавливаться. По данным Kpler, экспорт светлых нефтепродуктов из стран Персидского залива в начале сентября превысил 3 млн баррелей в сутки. Помимо этого, отмечают в Argus, некоторые судовладельцы стали менее охотно отправлять свои танкеры в регион Персидского залива из-за серии нападений на суда в октябре.
Перевозка российской нефти также дорожает из-за глобального дефицита танкерного флота, вызванного в том числе конфликтом на Ближнем Востоке. За последние месяцы стоимость доставки сырья в Индию выросла в среднем на $8 за баррель, а ставки фрахта Suezmax по всем направлениям повышаются 12 недель подряд (см. “Ъ” от 12 октября).