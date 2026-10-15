Иран сообщил о пожаре на танкере в Ормузском проливе
В восточной части Ормузского пролива загорелся нефтяной танкер. Об этом сообщили военно-морские силы Ирана, передает Fars. Экипаж судна нарушил правила прохода через морской коридор, указано в заявлении.
Загоревшийся танкер обнаружила группа военно-морского наблюдения, которая вышла на патрулирование Ормузского пролива. «Этот танкер-нарушитель, отключив системы слежения, пытался пройти через запретную зону в Оманском заливе»,— утверждается в сообщении.
Информации о пострадавших нет. Кому принадлежит танкер — неизвестно. Накануне у Ормузского пролива затонули два контейнеровоза — GFS Pride под флагом Сингапура и Cape Dao под флагом Антигуа и Барбуды. По информации Reuters, за последние дни число атак Ирана на суда в Ормузском проливе достигло максимума с начала конфликта с США.