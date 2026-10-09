Поджигатели маленькой победоносной войны

«Хочу прояснить всем следующее: Иран — в очень плохом положении как с экономической, так и военной точки зрения. Пока блокада остается в полной силе, пока нефть перевозят в рекордных объемах через Ормузский пролив (только за прошлую ночь — 22 млн баррелей, а из Ирана не вывезли ни одного барреля нефти или не привезли ни одного), мы не будем атаковать Иран когда-либо до завершения промежуточных выборов в США 3 ноября»,— написал американский лидер.