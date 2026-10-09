Поджигатели маленькой победоносной войны
Дональда Трампа склоняют к трехдневной, но интенсивной операции против Тегерана
09.10.2026, 16:42
План, предполагающий возобновление ударов по Ирану, представлен на рассмотрение президенту США Дональду Трампу. Американские военные предлагают трехдневную, но чрезвычайно интенсивную бомбардировку сохранившихся арсеналов Исламской Республики и ключевых объектов экономики. Пока Трамп публично заявляет, что до промежуточных выборов в Конгресс США, намеченных на 3 ноября, активизации военных действий ждать не стоит.
О том, что американские военные подготовили план, предполагающий различные варианты возобновления ударов по Ирану, сообщили источники The New York Times (NYT). По их словам, этот план обсуждался 2 октября в Кэмп-Дэвиде командой по национальной безопасности Белого дома во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Инициатива сводится к новой волне интенсивных бомбардировок, которые могут продлиться несколько дней. Пентагон заявляет о готовности вернуться к военным действиям против Ирана уже в ближайшие дни, не дожидаясь промежуточных выборов в Конгресс.
Как уточняют собеседники NYT, планируются удары по хранилищам ударных дронов и ракет, объектам энергетики, а также командным пунктам и штабам Корпуса стражей исламской революции.
По оценкам американской разведки, к октябрю 2026 года Иран сумел восстановить существенную часть своего ракетного и дронового потенциала, доведя его до 70–75% от довоенного уровня. При этом возможности иранской оборонной промышленности, как полагают в Вашингтоне, на сегодня частично подорваны: массированные удары США и Израиля, начавшиеся 28 февраля 2026 года, уничтожили иранские предприятия по производству твердого ракетного топлива, сборке военной электроники и выпуску двигателей для беспилотников.
Как полагают сторонники возобновления бомбардировок в Пентагоне, удары необходимы для того, чтобы не только подорвать военный потенциал Ирана, но и оказать давление на иранскую экономику, которая, как утверждают в Вашингтоне, и без того испытывает серьезное давление из-за ужесточения американской санкционной политики.
Пентагон направил 27 сентября на Ближний Восток третью авианосную ударную группу во главе с авианосцем Theodore Roosevelt. Решение о переброске было принято для того, чтобы сменить на дежурстве авианосец George Washington, который находится там с середины августа.
Пока Дональд Трамп не принял решения по поводу новой военной операции против Ирана. Американские официальные лица утверждают, что глава Белого дома опасается, что эскалация приведет к росту нефтяных цен. В последние месяцы команда президента США по вопросам национальной безопасности совместно с военными чиновниками пять раз направляла Трампу планы по активизации иранской кампании и проведению крупных операций против лояльного Ирану движения «Ансар Аллах» (хуситы), которое развивает наступление на правительственные силы в Йемене и обстреливает соседнюю Саудовскую Аравию. Но каждый раз Трамп накладывал вето на соответствующие планы.
Соединенные Штаты не будут атаковать Иран до промежуточных выборов 3 ноября, пообещал вечером 8 октября в соцсети Truth Social Дональд Трамп.
«Хочу прояснить всем следующее: Иран — в очень плохом положении как с экономической, так и военной точки зрения. Пока блокада остается в полной силе, пока нефть перевозят в рекордных объемах через Ормузский пролив (только за прошлую ночь — 22 млн баррелей, а из Ирана не вывезли ни одного барреля нефти или не привезли ни одного), мы не будем атаковать Иран когда-либо до завершения промежуточных выборов в США 3 ноября»,— написал американский лидер.
Что касается Ирана, то его руководство уверяет, что готово к любому развитию событий. «В настоящее время наша производственная система обладает мощностями, необходимыми для ведения упорной и затяжной войны»,— пояснил 9 октября официальный представитель иранского Министерства обороны Реза Талаи-Ник в интервью государственному телевидению. По словам военного, в период активной фазы противостояния с США и Израилем объемы производства оружия в Иране выросли в два с половиной раза, а выпуск военной продукции не останавливался ни на один день. Более того, по словам господина Талаи-Ника, почти 9 тыс. иранских компаний добровольно включились в производство военной продукции, чтобы поддержать отечественную промышленность.