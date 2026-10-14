Число атак Ирана на суда в Ормузском проливе достигло максимума с начала конфликта

Тегеран также расширит географию своих операций, выйдя за пределы Ормузского пролива в Оманский залив и более отдаленные акватории. Как отмечает Reuters, в последние дни Иран уже атаковал суда за пределами пролива, в том числе в водах у побережья Катара и ОАЭ. «Как только им (США.—"Ъ") покажется, что они близки к снижению цен, мы отбросим их назад. Это шахматная партия. Такие суда нигде не будут в безопасности — даже за пределами Ормузского пролива»,— заверил второй чиновник.