Число атак Ирана на суда в Ормузском проливе достигло максимума с начала конфликта
Reuters: число атак Ирана в Ормузском проливе достигло максимума с февраля
Иран задействует новую тактику против судов, проходящих через Ормузский пролив, пытаясь удержать высокие цены на нефть и повлиять на промежуточные выборы в США, сообщили Reuters два высокопоставленных иранских чиновника. По данным агентства, за последние дни число атак Ирана на суда в проливе достигло максимума с начала конфликта.
По словам собеседников агентства, решение о переходе к новой стратегии «было принято на высшем уровне». Один из чиновников рассказал, что около 10 дней назад Иран сменил тактику нападения на суда, которые, по его мнению, нарушают установленные им ограничения в Ормузском проливе. Новая стратегия предусматривает в том числе изменение интенсивности атак. «Цель состоит в том, чтобы сорвать усилия США и их союзников по снижению мировых цен на нефть»,— заявил неназванный чиновник.
Тегеран также расширит географию своих операций, выйдя за пределы Ормузского пролива в Оманский залив и более отдаленные акватории. Как отмечает Reuters, в последние дни Иран уже атаковал суда за пределами пролива, в том числе в водах у побережья Катара и ОАЭ. «Как только им (США.—"Ъ") покажется, что они близки к снижению цен, мы отбросим их назад. Это шахматная партия. Такие суда нигде не будут в безопасности — даже за пределами Ормузского пролива»,— заверил второй чиновник.
Как отметили источники, Тегеран стремится создать ситуацию, при которой ни одно судно, нарушающее установленные им ограничения, не сможет пройти через пролив. «Скоро произойдет полное закрытие»,— добавил один из чиновников.
Представитель вооруженных сил США подтвердил агентству, что Иран существенно изменил тактику атак. По данным американской стороны, Корпус стражей исламской революции (КСИР) стал использовать для обнаружения потенциальных целей — в том числе кораблей ВМС США — наблюдателей на небольших судах, не имеющих на борту вооружений.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в начале июля после срыва мирного соглашения Ирана и США. Стороны возобновили удары по объектам друг друга. США ввели морскую блокаду иранских портов, а Иран объявил о закрытии Ормузского пролива. В конце сентября иранская сторона передала Вашингтону план из семи пунктов, от которого зависело открытие пролива, но президент США Дональд Трамп отверг предложение. Тегеран назвал такую реакцию неудовлетворительной.