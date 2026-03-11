Оперный певец и народный артист РФ Ильдар Абдразаков возглавил Михайловский театр

Народный артист России, оперный певец Ильдар Абдразаков возглавил Михайловский театр. Об этом стало известно корреспонденту «Ъ Северо-Запад». Нового руководителя культурного учреждения обещал представить коллективу губернатор Петербурга Александр Беглов.

Господин Абдразаков с декабря 2024 года занимал пост художественного руководителя Севастопольского государственного театра оперы и балета. Он является лауреатом Государственной премии России, солистом Большого и Мариинского театров, членом Совета при президенте РФ по культуре и искусству.

Оперный певец выступал со всеми значимыми оркестрами мира, давал сольные концерты в Италии, США, Чехии, Мексике, Японии, Португалии. Господин Абдразаков сотрудничал с такими дирижерами, как Валерий Гергиев, Риккардо Фрицца, Риккардо Мути, Джеймс Ливайн, Антонио Паппано.

Что касается Севастопольского государственного театра оперы и балета, то в феврале 2026 года руководители культурного учреждения подписали соглашение о сотрудничестве с Михайловским театром. В церемонии участвовали губернатор Петербурга Александр Беглов и глава Севастополя Михаил Развожаев.

В январе 2026 года в петербургском культурном учреждении произошел ряд изменений. Должность художественного руководителя Михайловского театра покинул Владимир Кехман, который занимал пост почти 19 лет.

Дело в том, что на деятеля культуры возбудили ряд уголовных дел. Его обвиняют в растрате при реконструкции старой сцены МХАТа и в получении взятки в особо крупном размере.

Временно исполнять обязанности художественного руководителя тогда назначили музыкального руководителя и главного дирижера Александра Соловьева.

Андрей Маркелов