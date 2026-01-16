Кехман покинул пост худрука Михайловского театра

Михайловский театр и Владимир Кехман расторгли трудовой договор, сообщили ТАСС в комитете администрации Санкт-Петербурга по культуре. Решение принято по соглашению сторон, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Кехман

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Владимир Кехман

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По данным собеседников издания, и. о. художественного руководителя назначен Александр Соловьев. Он работает в театре пять лет, до этого был главным дирижером и музыкальным руководителем.

Владимир Кехман стал гендиректором Михайловского театра в 2007 году. В 2015 году он перешел на должность худрука.

В сентябре 2025 года господина Кехмана уволили с поста гендиректора МХАТ им. Горького. В его отношении возбуждено уголовное дело о получении взятки в 27 млн руб. от гендиректора компании-подрядчика МХАТ «РСК-Ренессанс». Также Владимир проходит по делу о растрате при реконструкции старой сцены театра. МХАТ им. Горького после него возглавила Елена Булукова.

Подробности — в материале «Ъ» «Театральный сезон Владимира Кехмана открылся растратой».