Кехман покинул пост худрука Михайловского театра
Михайловский театр и Владимир Кехман расторгли трудовой договор, сообщили ТАСС в комитете администрации Санкт-Петербурга по культуре. Решение принято по соглашению сторон, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источники.
Владимир Кехман
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
По данным собеседников издания, и. о. художественного руководителя назначен Александр Соловьев. Он работает в театре пять лет, до этого был главным дирижером и музыкальным руководителем.
Владимир Кехман стал гендиректором Михайловского театра в 2007 году. В 2015 году он перешел на должность худрука.
В сентябре 2025 года господина Кехмана уволили с поста гендиректора МХАТ им. Горького. В его отношении возбуждено уголовное дело о получении взятки в 27 млн руб. от гендиректора компании-подрядчика МХАТ «РСК-Ренессанс». Также Владимир проходит по делу о растрате при реконструкции старой сцены театра. МХАТ им. Горького после него возглавила Елена Булукова.
