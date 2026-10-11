Война добралась до Эр-Рияда
Атака йеменских хуситов на аэропорт стала самой смертоносной с 2015 года
11.10.2026, 18:24
Саудовская Аравия стала жертвой самой смертоносной атаки за последнее десятилетие. 10 октября аэропорт Эр-Рияда подвергся ракетному обстрелу со стороны хуситов, в результате которого 12 человек погибли и еще более 300 получили ранения. Этот удар стал ответом на начатую Саудовской Аравией 4 октября военную операцию против йеменских хуситов. Инцидент стал новым витком эскалации конфликта, которая может привести к расширению его географии: Вашингтон близок к решению вступить в войну на стороне Саудовской Аравии.
Ракетный удар по международному аэропорту имени короля Халида был нанесен днем 10 октября. Баллистика повредила терминалы 3 и 4, обрушилась крыша аэропорта. По свидетельствам очевидцев, некоторые из них видели, как одна из ракет попала прямо в один из выходов на посадку, что вызвало панику. Всего в результате атаки погибли 12 человек, еще 309 пострадали, часть из них находится в критическом состоянии. Из-за потока пациентов столичные больницы оказались переполнены, персонал еле справлялся с нагрузкой. Среди погибших четыре саудовца, двое граждан Бангладеш и по одному гражданину США, Египта, Иордании, Сирии, Судана и Палестины.
По состоянию на 11 октября, аэропорт Эр-Рияда закрыт до 21 часа по местному времени (этот срок могут продлить), не менее 136 рейсов было отменено, еще сотни задержаны.
Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сари в своем посте в социальной сети Х уже предостерег судоходные и авиакомпании от использования водного и воздушного пространства Саудовской Аравии, включая аэропорты.
Они, по его словам, могут стать целями в ходе операций, проводимых движением «Ансар Аллах». Исключение — аэропорты священных для мусульман городов Мекки и Медины. Международные авиакомпании уже стали пересматривать маршруты своих рейсов. Перевозчик KLM заявил, что воздержится от полетов в страну до 24 октября.
Атака на аэропорт Эр-Рияда признана самым смертоносным терактом против Саудовской Аравии с 2015 года. Тогда 22 мая террорист-смертник устроил взрыв во время пятничной молитвы в мечети имама Али в селении Эль-Кадих (провинция Эль-Катиф на востоке королевства), в результате которого погиб 21 человек и более 100 получили ранения. Ответственность на себя взяло ИГ («Исламское государство», запрещенная в РФ террористическая организация).
В этот раз произошедшее в аэропорту — не обособленный случай, а продолжение многолетнего противостояния международной коалиции во главе с Саудовской Аравией, которая поддерживает официальное правительство Йемена, и хуситов. 4 октября союзники начали полномасштабную операцию «Освободительная битва» в ответ на наступление хуситов на прибрежные районы Красного моря в сентябре. Власти Саудовской Аравии хотели помочь вернуть под контроль международно признанного правительства Йемена важный порт Моха и ключевые позиции у Баб-эль-Мандебского пролива. В ответ повстанцы начали наносить массированные удары по критической инфраструктуре Саудовской Аравии.
Произошедшее уже осудили власти Ирака, Кувейта, Канады, Германии и представители ЕС. В МИД России призвали стороны отказаться от ударов по гражданским объектам. Президент США Дональд Трамп также выступил с заявлением, в котором назвал удар по аэропорту «ужасным» и анонсировал предстоящий разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом. Он сообщил, что у Белого дома имеются контакты с йеменскими хуситами. Трамп не исключил возможности того, что Вашингтон присоединится к военной операции Саудовской Аравии. «Мы рассмотрим этот вопрос. Мы примем решение в ближайшее время. Мы действуем очень быстро»,— сказал он журналистам.
Насколько реален сценарий вступления США в противостояние с хуситами, пока оценить сложно, однако есть несколько факторов, которые окажут существенное влияние на позицию Вашингтона. С одной стороны — атака на аэропорт Эр-Рияда означает переход хуситами красных линий. Саудовская Аравия нуждается в помощи США для защиты своего неба из-за дефицита ракет-перехватчиков к ПВО, и Вашингтону необходимо защитить союзника. Эр-Рияд уже не раз обращался к Белому дому с просьбами о военной помощи.
Вступление в войну с хуситами США наверняка приведет к серьезному обострению ситуации. В ответ на американские бомбардировки хуситы могут полностью заблокировать Баб-эль-Мандебский пролив, который закрыт пока только для саудовских судов, что дестабилизирует маршруты международной морской торговли и вызовет новый скачок мировых цен на нефть. А это в преддверии намеченных на 3 ноября промежуточных выборов в Конгресс для администрации США крайне нежелательно.