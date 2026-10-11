Война добралась до Эр-Рияда

Произошедшее уже осудили власти Ирака, Кувейта, Канады, Германии и представители ЕС. В МИД России призвали стороны отказаться от ударов по гражданским объектам. Президент США Дональд Трамп также выступил с заявлением, в котором назвал удар по аэропорту «ужасным» и анонсировал предстоящий разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом. Он сообщил, что у Белого дома имеются контакты с йеменскими хуситами. Трамп не исключил возможности того, что Вашингтон присоединится к военной операции Саудовской Аравии. «Мы рассмотрим этот вопрос. Мы примем решение в ближайшее время. Мы действуем очень быстро»,— сказал он журналистам.