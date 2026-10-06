Мишустин назвал условие распространения 5G в России
В России необходимо ускорить переход на отечественное телекоммуникационное оборудование, чтобы создать условия для развития сетей 5G. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Премьер-министр России Михаил Мишустин
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ
«Чтобы новый стандарт связи действовал в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и еще в десятках городов, важно ускорить переход на отечественное оборудование», — сказал премьер на форуме «Цифровые решения» (цитата по ТАСС).
Господин Мишустин выразил уверенность в том, что российским производителям «это по силам».
Связь 5G официально запустили в России в середине сентября. Сейчас она доступна для 10 млн жителей 16 городов — всех «миллионников», кроме Воронежа.
Операторы связи считают, что связь 5G будет более востребованной для бизнеса, нежели для абонентов-физлиц. Эксперты уверены, что из-за нехватки инвестиций и обременений операторов основой мобильного интернета еще несколько лет останется LTE.
Подробнее — в материале «Ъ» «Связь прошлого с будущим».
Переход на отечественное оборудование для сетей 5G не сводится к простой замене базовых станций. Возможны два основных подхода: полная замена всего оборудования операторов, что требует налаживания сложного и затратного массового производства, или замена только базовых станций, что создает проблемы совместимости с уже действующими сетями. Оба варианта сопряжены с техническими ограничениями.
По состоянию на декабрь 2025 года российское оборудование 5G уже разрабатывалось в России, однако большинство его электронных компонентов, включая центральные процессоры и программируемые логические интегральные схемы (ПЛИС), оставались зарубежными. При этом для необходимого масштаба развертывания сетей нельзя было свободно закупить все нужные компоненты. Переход к серийному или крупносерийному выпуску отечественных базовых станций связывался с результатами их коммерческого тестирования.
Такая зависимость от зарубежных комплектующих увеличивает стоимость проекта и зависимость производителей от поставок из Китая. Это означает, что для закупок потребуется либо значительное увеличение инвестиций со стороны операторов, либо государственная поддержка. Ограничения на закупку импортного оборудования уже привели к снижению инвестиций в отрасль связи на 5,8% в 2022 году, в основном за счет мобильных операторов.