Мишустин назвал условие распространения 5G в России

В России необходимо ускорить переход на отечественное телекоммуникационное оборудование, чтобы создать условия для развития сетей 5G. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр России Михаил Мишустин

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Премьер-министр России Михаил Мишустин

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

«Чтобы новый стандарт связи действовал в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и еще в десятках городов, важно ускорить переход на отечественное оборудование», — сказал премьер на форуме «Цифровые решения» (цитата по ТАСС).

Господин Мишустин выразил уверенность в том, что российским производителям «это по силам».

Связь 5G официально запустили в России в середине сентября. Сейчас она доступна для 10 млн жителей 16 городов — всех «миллионников», кроме Воронежа.

Операторы связи считают, что связь 5G будет более востребованной для бизнеса, нежели для абонентов-физлиц. Эксперты уверены, что из-за нехватки инвестиций и обременений операторов основой мобильного интернета еще несколько лет останется LTE.

Подробнее — в материале «Ъ» «Связь прошлого с будущим».