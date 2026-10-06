Связь прошлого с будущим

Российские операторы связи наконец-то приступили к запуску 5G в стране. На первом этапе это будут отдельные зоны в крупных городах с небольшим увеличением скорости, на следующем ожидается существенное увеличение скорости мобильного интернета. Операторы связи считают, что 5G будет более рентабельным и востребованным для бизнеса, нежели для абонентов-физлиц. При этом эксперты уверены: из-за нехватки инвестиций и обременений операторов основой мобильного интернета еще несколько лет останется LTE.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В сентябре операторы «большой четверки» заявили, что запустили сети 5G в некоторых городах России. При этом полного покрытия 5G этих городов у операторов пока не будет. Сейчас речь идет об отдельных зонах в центрах населенных пунктов. Поначалу планировалось, что к 2020 году сети 5G будут внедрены во всех городах-миллионниках. Затем сроки включения 5G в крупнейших городах неоднократно сдвигались. При этом первые коммерческие сети 5G в мире появились в 2019-м.

Приоритетными для 5G считаются частоты 3,4–3,8 ГГц, однако в РФ они заняты силовыми структурами. Для создания сети 5G операторам связи бесплатно выделили полосы по 90 МГц в диапазоне 4,63–4,99 ГГц, кроме того, компании смогут использовать имеющиеся у них диапазоны, ранее выделенные под LTE. В них операторы смогут использовать установленное на сети до 1 сентября 2026 года иностранное оборудование, но постепенно должны будут перейти на российские базовые станции, увеличивая их долю на сети с 1% в 2027 году до 100% в 2031-м. В диапазоне 4,63–4,99 ГГц операторы смогут использовать зарубежное оборудование до 1 января 2029 года, а затем — только отечественное.

Ранее “Ъ” писал, что создание 5G в России потребует более 335 млрд руб. капитальных затрат операторов связи до 2036 года (см. “Ъ” от 3 июня). Из них 286 млрд руб. приходится на сегмент B2C. При этом развертывание сети в этом сегменте принесет общий убыток операторам в размере 84 млрд руб. к 2036 году. При выделенном диапазоне частот операторам требуется в 1,5–2 раза больше базовых станций. В то же время 5G в B2B-сегменте «считается ключевым драйвером монетизации» и может принести операторам 63 млрд руб. прибыли. На существующих частотах тоже можно запустить 5G, но из-за узости каналов это «не даст прироста скорости, а лишь покажет значок на экране». Кроме того, БС должны быть российскими, а доля устройств, которые поддерживают выделенный диапазон,— около 3%.

Для абонентов-физлиц мало что изменится, считает директор департамента управленческого и финансового консультирования ДРТ Иван Киселев: «Да, с дальнейшим ростом трафика его часть будет перекладываться в новые сети, что позволит несколько разгрузить старые. Потребители могут заметить некоторое улучшение качества, но не какой-то новый опыт».

Абоненты сигнала

Российские операторы запускают 5G в стране в два этапа, объясняют в МТС. «Сначала для быстрого запуска нового стандарта используются имеющиеся частоты LTE в режиме "технейтральности". Абоненты увидят значок 5G на смартфонах и почувствуют 5G как более быстрый и стабильный мобильный интернет. На втором этапе, с 2027 года, операторы будут запускать скоростной гигабитный 5G на отечественном оборудовании в диапазоне 4,9 ГГц»,— говорят в компании.

Как показал мировой опыт, обеспечение коврового покрытия в течение первых нескольких лет крайне затратно для операторов и не обеспечивает возврата инвестиций, уверены в МТС. «Поэтому сначала операторы будут строить первые сети 5G для B2C-сегмента в местах наиболее активного потребления трафика и там, где существующие сети LTE близки к исчерпанию своей емкости трафика: в центральных районах городов, в наиболее оживленных местах, в бизнес-центрах, возле образовательных учреждений, в местах проведения культурно-массовых мероприятий, возле спортивных сооружений»,— говорят в компании. МТС также запустила 5G в пилотных зонах на иностранном оборудовании в новом диапазоне частот — в этих локациях пиковая скоростью передачи данных составляет 1,5 Гбит/cек., что значительно выше максимальных скоростей в сетях LTE операторов, которые составляют около 350 Гбит/сек, говорят в компании.

«Пиковые скорости 5G сети Т2 в три-четыре раза выше значений LTE, средние — в четыре-пять раз. Несмотря на негативный фон и сомнения в полезности 5G для клиента, мы абсолютно убеждены в том, что владельцы аппаратов с поддержкой 5G ощущают значимое улучшение клиентского опыта в сравнении с действующими технологиями»,— считают в «Т2 Мобайл». В компании говорят, что путь к получению сверхскоростей предстоит пройти, но технология уже на этапе запуска дает скорости выше LTE: «Это особенно заметно при взаимодействии с сервисами, где важны скорость загрузки контента, высокое разрешение видео — онлайн-кинотеатры и стриминговые сервисы. На следующем этапе при наращивании скорости и покрытия будут развиваться сценарии, где особенно важны скорости, пропускная способность и минимальная задержка — AR/VR, киберспорт».

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Для обычного пользователя 5G прежде всего означает рост скорости максимум на 18–20% и более стабильный сигнал в местах высокой нагрузки, добавляют в «МегаФоне». «Уже сейчас стандарт поддерживают множество Android-смартфонов, а наибольшая доля таких устройств в нашей сети приходится на Москву и Санкт-Петербург. Массовое распространение технологии будет происходить постепенно, по мере роста спроса со стороны пользователей и бизнеса»,— уверены в компании.

Частность сети

Операторы при этом сходятся во мнении, что главными потребителями 5G будут не рядовые абоненты, а бизнес. По оценке «Вымпелкома», к 2027 году более 80% коммерческой выручки на рынке 5G в России будет формироваться именно за счет B2B-клиентов. При этом ключевыми отраслями станут горнодобыча и металлургия (около 40%), а также нефтегаз (около 25%).

Коммерческий спрос на private 5G в 2027 году составит 13–16 млрд руб., оценивают в «Вымпелкоме». При этом совокупный объем рынка 5G в 2027-м оценивается в 35–45 млрд руб., однако 20–30 млрд руб. из этой суммы — обязательные инвестиции операторов в сеть для предоставления услуг 5G, а не выручка, объясняют там.

Промышленные кейсы применения 5G пока находятся в разработке, говорят в «Т2 Мобайл». Мировой опыт показал, что именно B2B- и B2G-сегменты являются двигателями развития технологии: в этих сегментах наблюдается рост ARPU, а инвестиции в сети окупаются. «Поэтому развитие сетей private 5G хотя бы в рамках пилотных проектов — близкая перспектива. Однако вряд ли стоит ожидать массового интереса предприятий к таким сетям, так как потенциал предыдущего поколения private LTE, несмотря на все преимущества для автоматизации и безопасности производства, пока недооценен»,— уверены в компании.

«Наибольший эффект 5G даст отраслям с высоким потенциалом автоматизации — промышленности, добывающему сектору и логистике. Здесь особенно важны низкая задержка, высокая надежность и возможность одновременно подключать большое количество устройств»,— говорят в «МегаФоне». «Здесь все преимущества технологии 5G — быстродействие, большая емкость, сверхнадежность — можно реализовать на автономной архитектуре в закрытых и защищенных частных (private) 5G-сетях»,— добавляют в МТС.

«Новая технология порождает новые риски, и необходимость с ними работать будет противовесом тем бизнес-эффектам, которые могут быть достигнуты путем ее внедрения. Особенно актуальным этот вопрос сможет стать в областях, потенциально получающих наибольший эффект от ее внедрения,— в транспортных хабах, в управлении складами, на сложных производствах и в топливно-энергетическом секторе»,— говорит руководитель направления процессов ИБ Kept Марк Гордеев.

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Основной экономический эффект ожидается в B2B-сегменте: для промышленности, беспилотного транспорта и интернета вещей (IoT) важны не столько пиковые скорости, сколько сверхнизкая задержка сигнала и способность сети плотно обслуживать до 1 млн устройств на 1 кв. км, соглашается партнер Департамента управленческого и финансового консультирования ДРТ Максим Толкачев: «Однако эти преимущества раскрываются только в полноценной архитектуре 5G, развертывание которой еще впереди».

Грани будущего

Перспективы 5G в России зависят в первую очередь от частотного ресурса и инвестиционной готовности операторов, считает партнер Департамента управленческого и финансового консультирования ДРТ Антон Шульга: «Развитие будет постепенным, и ключевой эффект — не революция для абонента, а накопление технологического опыта, который позволит не отставать на следующих циклах модернизации сетей».

Сейчас развитие 5G тормозят четыре фактора: частоты, оборудование, смартфоны и стоимость денег, говорит старший менеджер практики бизнес-консультирования «ТеДо» Екатерина Литвинова. «В соответствии с законодательными ограничениями развертывать сеть в нем можно только на российском оборудовании, серийный выпуск которого ожидается лишь в 2027 году. А при текущей ключевой ставке сложно финансировать проекты, окупаемость которых операторы ранее оценивали в 20–30 лет»,— считает она.

В ближайший год эффект от 5G для обычных пользователей будет скорее символическим, продолжает госпожа Литвинова: «Сеть доступна примерно для 10 млн жителей 16 городов, но на частотах LTE ее скорость сопоставима с привычным 4G. Новый диапазон частот, предоставленный для 5G, поддерживают лишь несколько процентов смартфонов, а подключение iPhone зависит от регуляторной политики Apple. Зато смежные отрасли почувствуют запуск сильнее — прежде всего производители отечественных базовых станций, чей рынок уже превышает 75 млрд руб.».

Отечественное оборудование находится в разработке, вендоры обещают коммерческие образцы в следующем году, говорят в «Т2 Мобайл». «Мы рассчитываем на скорый запуск, поскольку старт коммерческих сетей пятого поколения в России определенно должен держать российских разработчиков в тонусе. При этом скорость освоения нового диапазона 4,63–4,99 ГГц напрямую зависит от готовности отечественного оборудования, поскольку именно это условие было сформулировано как обременение к получению частот»,— считают в компании.

Новые возможности 5G будут привлекательными для бизнеса, говорит господин Гордеев. Поскольку новая технология несет с собой новые риски информационной безопасности, может потребоваться перестройка архитектуры защиты, в том числе путем изменения процессов и внедрения новых средств и технологий защиты, уверен он. «Для ИТ- и ИБ-отраслей это будет означать потребность в новых продуктах или в новом функционале в уже существующих, а для поставщиков — возможности для расширения продуктовой линейки»,— объясняет господин Гордеев. Важным фактором, полагает он, являются также законодательные требования в области ИБ, особенно в отношении субъектов КИИ, которые необходимо учитывать при внедрении технологии. «С учетом отсутствия готовых технологических решений, позволяющих выполнить такие требования, скорость внедрения и объем инвестиций в эту область могут быть существенно снижены, если бизнес посчитает, что эффект от внедрения будет нивелирован стоимостью дополнительных мер и сложностью их реализации»,— уверен господин Гордеев.

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Тем не менее на горизонте двух-трех лет 5G останется точечной технологией, считает Екатерина Литвинова: центры городов-миллионников, промышленные площадки и частные сети предприятий. «Проект обновленной стратегии развития связи, по данным Минцифры, закладывает охват 5G 30% населения к 2035 году, в пессимистическом сценарии — 15%. Достижимость этих ориентиров зависит от сроков и цены российских базовых станций, позиции производителей смартфонов и способности операторов продавать 5G бизнесу»,— объясняет она. С учетом этих ограничений основой мобильного интернета еще несколько лет останется LTE, которым сегодня ежедневно пользуются 95% абонентов, заключает госпожа Литвинова: «5G будет развиваться параллельно, постепенно расширяя покрытие и создавая новые возможности для корпоративного сегмента».

Алексей Жабин