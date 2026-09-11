В России официально запустили сеть 5G

Мобильные операторы объявили о запуске 5G в России. Сейчас услуги сетей пятого поколения у всех операторов «большой четверки» доступны в двух городах, у отдельных компаний — еще в 21 населенном пункте. При этом технология не поддерживается на большинстве устройств, а часть операторов не исключает предоставление 5G в отдельном тарифе в будущем.

Сеть 5G на первом этапе заработает:

у «Вымпелкома» — в Москве, Санкт-Петербурге и Самаре в диапазоне 2600 МГц;

у «МегаФона» — в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани, Краснодаре, Самаре, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, а также Великом Новгороде и Твери в диапазонах 2100 и 2600 МГц;

у МТС — в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Уфе, Краснодаре, Новороссийске, Вологде, Мурманске, Петрозаводске, Сыктывкаре, Пскове, Анапе, Великих Луках и Ухте в диапазоне 2100 МГц. В отдельных локациях Москвы, Санкт-Петербурга и Кронштадта, Новосибирска, Екатеринбурга и Уфы — в диапазоне 4,9 ГГц;

у «Т2 Мобайл» — в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Челябинске, Екатеринбурге, Перми, Красноярске в диапазоне 2300 МГц.

В «Т2 Мобайл» говорят, что в первое время 5G «будет предоставляться на общих тарифах, что позволит клиентам опробовать новый стандарт связи». А на следующем этапе оператор предложит специальные тарифы, разработанные под 5G, говорят в компании.

Подробнее — в материале «Поколенческий сдвиг».