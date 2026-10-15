Песков отказался назвать других потенциальных покупателей российского дизтоплива
Российское дизельное топливо начало поступать на мировые рынки, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Россия высвобождает «достаточно большие количества дизеля».
«И это будет иметь определенный позитивный эффект для стабилизации нефтяных рынков. Хотя и не сможет полностью их стабилизировать, здесь тоже нужно отдавать в этом отчет»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.
Пресс-секретарь не стал раскрывать страны, которые вслед за США изъявляли желание купить у России дизтопливо. «Вряд ли стоит об этом говорить публично, тоже по понятным причинам»,— добавил господин Песков.
Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора 9 октября договорились о российских поставках дизельного топлива на мировой и американский рынок. Американский Минфин выдал для этого лицензию, а российское правительство частично сняло запрет на экспорт дизеля. В правительстве заявили, что первые поставки дизеля в США возможны через две-три недели.