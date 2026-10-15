Новак: первые поставки дизеля в США возможны через две-три недели
Сроки поставок российского дизеля в США зависят от заключения контрактов и фрахта, заявил вице-премьер Александр Новак. Он ожидает первых поставок через две-три недели.
«Чтобы поставки осуществить, необходимо заключить контракт и загрузить топливо, зафрахтовать судно и отправить его потребителю.. Необходимо быстрее сейчас заключать соглашение»,— сказал господин Новак в кулуарах Российской энергетической недели (цитата по ТАСС).
Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о российских поставках дизельного топлива на мировой и американский рынки в телефонном разговоре 9 октября. Американский Минфин выдал для этого лицензию, а российское правительство частично сняло запрет на экспорт дизеля. The New York Times писала, что поставки дизеля начнутся в ближайшие две недели.