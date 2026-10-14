Главные новости за 14 октября. Ростов-на-Дону и область
Средняя стоимость долгосрочной аренды квартиры в Ростове-на-Дону в сентябре 2026 года снизилась на 12% в годовом выражении, до 29,9 тыс. руб. в месяц, следует из данных «Авито Недвижимости». По темпам удешевления жилья донская столица разделила второе место с Самарой, уступив Севастополю, где ставки упали на 23%, до 28,2 тыс. руб. В целом по России аренда подешевела на 5%, до 34,5 тыс. руб. в месяц, на фоне увеличения предложения на платформе на 29% за год. В Ростове объем доступных квартир вырос на 15%, а студии и однокомнатные квартиры заняли 49,3% рынка долгосрочной аренды.
Законодательное собрание Ростовской области увеличило расходы регионального бюджета на 2026 год на 10,4 млрд руб., до 373,9 млрд руб., направив дополнительные средства на социальные гарантии участникам СВО и их семьям. По словам председателя донского парламента Александра Ищенко, для финансирования обязательств регион привлекает кредиты, однако власти рассчитывают до конца года получить дополнительные налоговые поступления и за счет этого сократить объем заимствований.
Спасатели полностью ликвидировали пожар на складах пластиковых изделий АО «Аксайкардандеталь» в Аксае Ростовской области 14 октября в 13:58 мск, площадь возгорания составила 9 тыс. кв. м. Огонь вспыхнул днем ранее, распространился на второй склад и привел к обрушению стены, тушение осложняли высокая пожарная нагрузка и сильный ветер. Персонал эвакуировали, сведений о пострадавших не поступало, при этом замеры воздуха выявили превышение допустимой концентрации взвешенных веществ и сажи в жилой застройке города.
Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о ничтожности договора аренды 111,7 га сельхозземли в Цимлянском районе Ростовской области и соглашения о совместной деятельности казачьего общества с предпринимателем Александром Корсуновым. По материалам дела, участок передали обществу без торгов, однако фактически сельхозработами, реализацией урожая и получением 94% дохода занимался предприниматель, тогда как доля общества составляла 2–6%, что суд расценил как обход конкурентных процедур. Суд обязал вернуть землю администрации района, взыскал с Корсунова 22,5 тыс. руб. госпошлины, а с казачьего общества — 50 тыс. руб. Постановление вступило в силу 13 октября 2026 года и может быть обжаловано в течение двух месяцев.
СК возбудил уголовное дело в отношении заместителя главы администрации Таганрога по вопросам городского хозяйства Егора Долматова, подозреваемого в получении взятки в крупном размере. По версии следствия, с сентября по ноябрь 2023 года он через посредника получил 360 тыс. руб. от представителя индивидуального предпринимателя за покровительство при заключении муниципальных контрактов на благоустройство, беспрепятственную приемку работ и своевременную оплату. Дело возбуждено по материалам регионального УФСБ, по месту жительства и работы чиновника проводятся обыски.
Количество приостановленных инвестпроектов в Ростовской области к концу июня 2026 года достигло 79 против 40 за весь предыдущий год, а их совокупная стоимость увеличилась в 7,5 раза — с 57,9 млрд до 487 млрд руб., следует из данных группы «ПКР — Investprojects». Аналитики связывают скачок объема замороженных вложений с остановкой одного крупного жилищного проекта. При этом число инициатив в статусах «приостановлено» и «отменено» к концу 2025 года выросло на 69,2% относительно конца 2024-го, а к июню 2026-го увеличилось еще на 84,1% по сравнению с концом прошлого года.