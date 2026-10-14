Главные новости за 14 октября. Ростов-на-Дону и область

Спасатели полностью ликвидировали пожар на складах пластиковых изделий АО «Аксайкардандеталь» в Аксае Ростовской области 14 октября в 13:58 мск, площадь возгорания составила 9 тыс. кв. м. Огонь вспыхнул днем ранее, распространился на второй склад и привел к обрушению стены, тушение осложняли высокая пожарная нагрузка и сильный ветер. Персонал эвакуировали, сведений о пострадавших не поступало, при этом замеры воздуха выявили превышение допустимой концентрации взвешенных веществ и сажи в жилой застройке города.