Число замороженных инвестпроектов на Дону выросло вдвое, их стоимость — в 7,5 раза

Количество инвестиционных проектов, приостановленных в Ростовской области, к концу июня 2026 года достигло 79 — почти вдвое больше, чем за весь 2025 год, когда в таком статусе находились 40 инициатив. Совокупная стоимость замороженных вложений при этом выросла в 7,5 раза — с 57,9 млрд до 487 млрд руб. Такие данные «Ведомости Юг» предоставила инвестиционно-аналитическая группа «ПКР — Investprojects».