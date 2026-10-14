Число замороженных инвестпроектов на Дону выросло вдвое, их стоимость — в 7,5 раза
Количество инвестиционных проектов, приостановленных в Ростовской области, к концу июня 2026 года достигло 79 — почти вдвое больше, чем за весь 2025 год, когда в таком статусе находились 40 инициатив. Совокупная стоимость замороженных вложений при этом выросла в 7,5 раза — с 57,9 млрд до 487 млрд руб. Такие данные «Ведомости Юг» предоставила инвестиционно-аналитическая группа «ПКР — Investprojects».
Аналитики объясняют скачок заморозкой одного из крупных жилищных проектов региона: единичный, но мегапроект резко увеличил объем зависших инвестиций.
Одновременно с ростом числа приостановленных и отменённых инициатив сокращается и поток новых. По данным Investprojects.info, к концу 2025 года количество проектов в статусах «приостановлено» и «отменено» увеличилось на 69,2% по сравнению с концом 2024-го, а к июню 2026 года — еще на 84,1% относительно конца прошлого года.