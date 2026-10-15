Акции «Совкомфлота» выросли на 5,4% на новостях о возможном ослаблении санкций для «теневого флота»
Акции «Совкомфлота» выросли до 88,99 рублей после сообщения Reuters о санкциях
Акции ПАО «Совкомфлот» на торгах Мосбиржи 15 октября подорожали на 5,43% — до 88,99 руб. за штуку. По состоянию на 10:51 котировки скорректировались на отметке 88,52 руб. за бумагу (+4,87%).
Сегодня Reuters со ссылкой на источники писал, что США рассматривают ослабление санкций против судов «теневого флота», чтобы снизить мировые ставки фрахта. Основная цель меры — вывести больше нефти и нефтепродуктов из Персидского залива. По данным американского Минэнерго, послабления не помогут России транспортировать свою нефть.