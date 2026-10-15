Бункер для данных

«Следует избегать, не важно, в насколько укрытом, но сосредоточения ключевых сервисов и данных в одном месте. Может произойти любое событие, и человеческий фактор в том числе. Бывали случаи, когда строительные бригады, ремонтируя дорожное полотно, нарушали связность каких-то оптико-волоконных линий, выходящих из дата-центра. То есть проблема не нова, и в любом случае нужно не класть все яйца в одну корзину. Насколько бы он ни был хорошо спроектирован, он не может быть на 100% надежным».