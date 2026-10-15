Бункер для данных
Что такое «ЦОД судного дня» и сможет ли он защитить сервисы от атак дронов
После атак по инфраструктуре Яндекса и Сбера, в России призвали создать «ЦОД судного дня». Речь о защищенной площадке резервных копий, которая позволит оперативно восстанавливать работу сервисов после аварий и прилетов дронов.
0:00
0:00
Создание «ЦОДа судного дня» — «это реальная потребность», заявил зампред правления «Ростелекома» Валерий Ермаков. На идею, в том числе, могло натолкнуть оперативное восстановление работы сервисов Сбера. Дата-центр в Балаково был резервным. Кроме того, у корпоративных ЦОДов физическая защита серьезнее, чем у коммерческих объектов, как у Яндекса, указывают собеседники “Ъ FM”. При этом сама концепция «ЦОДа судного дня» не нова, объясняет исполнительный директор ассоциации облачных и технологических провайдеров Антон Салов:
«Мы её часто рекомендовали как концепцию для ЦОДов, которые строятся в труднодоступных регионах. Потому что для первичной обработки они слабоприменимы. Их можно строить, но возведение любого такого ЦОДа — все равно не быстрая история. Об этом нужно было задумываться заранее. Но именно за счет большого количества точек, наличия связей между ними, репликация этих данных может крайне положительно повлиять на устойчивость любых информационных систем».
Впрочем, депутат Антон Горелкин назвал инициативу «нежизнеспособной», указав, что площадка станет первой целью для новых ударов.
Чтобы снизить риск, он предложил не превращать каждый ЦОД в бункер, а распределить копии между площадками в разных регионах, в том числе в дружественных странах. Последнее юридически крайне сложно. О диверсификации резервных дата-центров говорил и сам Ермаков.
А вот идея с бункером получила развитие. Звучали предложения разместить их в угольных карьерах в Кузбассе. Но даже если отбросить все сложности возведения ЦОДа в таких условиях, панацеей подход не станет, указывает гендиректор хостинг-провайдера RUVDS Никита Цаплин:
«Следует избегать, не важно, в насколько укрытом, но сосредоточения ключевых сервисов и данных в одном месте. Может произойти любое событие, и человеческий фактор в том числе. Бывали случаи, когда строительные бригады, ремонтируя дорожное полотно, нарушали связность каких-то оптико-волоконных линий, выходящих из дата-центра. То есть проблема не нова, и в любом случае нужно не класть все яйца в одну корзину. Насколько бы он ни был хорошо спроектирован, он не может быть на 100% надежным».
Плюс данные о расположении сети таких ЦОДов должны быть засекречены. Рынок изначально складывался вокруг хороших локаций, поэтому в моменте это будет сложно изменить. Но вопрос приватности уже выходит на первый план, отмечают эксперты. Однако нестандартные ЦОДы — это дорого, предупреждает исполнительный директор ассоциации облачных и технологических провайдеров Антон Салов:
«Вопросы возникают очень много по инженерной инфраструктуре, они, естественно, становятся золотыми. Отрасль переживает не лучшие времена. Срок окупаемости ЦОДа сейчас становится больше 15 лет. Поэтому тут нужна, действительно, либо поддержка со стороны государства, либо объединение их, постройка консорциумами, может быть, непрофильными игроками, потому что сейчас в этом направлении смотрят, например, и игроки со стороны ТЭКа, у которых со свободными деньгами несколько лучше».
Нужны ли такие резервные хранилища всем компаниям, зависит от объема данных, считает IT-эксперт Александр Исавнин:
«Исторически, например, холодное хранение данных на магнитных лентах существенно более дешевое, чем на жестких дисках. Ничто не мешает иметь похожие даже в офисе.
Вопрос еще в том, что современные облачные технологии, которые в аренду вам сдают, имеют немножко унифицированные интерфейсы.
Разработчики облачных приложений, скорее всего, научатся мигрировать на облака в других дата-центрах довольно оперативно. Это не должно быть очень сложно, просто об этом могли не задумываться».
Вероятно, в красной зоне оказались именно корпоративные ЦОДы крупных игроков, а не коммерческие дата-центры, в которых располагается много независимых компаний, считают эксперты. Впрочем, отмечают они, сейчас никто не застрахован.