Расходы бюджета Ростовской области увеличили на 10,4 млрд рублей

Законодательное собрание Ростовской области увеличило расходы регионального бюджета на 2026 год на 10,4 млрд руб. Средства направят на обеспечение социальных гарантий участникам специальной военной операции и членам их семей. Соответствующие поправки в бюджет на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов депутаты приняли на заседании донского парламента.