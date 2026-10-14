Расходы бюджета Ростовской области увеличили на 10,4 млрд рублей
Законодательное собрание Ростовской области увеличило расходы регионального бюджета на 2026 год на 10,4 млрд руб. Средства направят на обеспечение социальных гарантий участникам специальной военной операции и членам их семей. Соответствующие поправки в бюджет на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов депутаты приняли на заседании донского парламента.
С учетом изменений расходы областного бюджета в текущем году составят 373,9 млрд руб.
Председатель заксобрания Ростовской области Александр Ищенко сообщил, что регион продолжает выполнять обязательства по поддержке участников СВО, в том числе за счет привлечения кредитных ресурсов. При этом власти рассчитывают до конца года получить дополнительные налоговые поступления, которые позволят сократить объем заимствований.
«Объем кредитов, которые привлекаются сегодняшним решением Законодательного собрания, будет существенно меньше»,— отметил господин Ищенко.