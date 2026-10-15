FT: квартальная выручка Anthropic выросла на 50% и достигла $16,8 млрд

14 октября руководство компании провело встречу с инвесторами в своем офисе в Сан-Франциско в рамках подготовки к первичному размещению акций (IPO). Как сообщают источники FT, Anthropic проинформировал инвесторов о том, что компания второй квартал подряд остается прибыльной. Руководство не предоставило новых данных о годовой выручке, рассчитанной на основе текущих показателей,— на конец июля этот показатель составлял $65 млрд. Однако, по оценкам исследовательской фирмы SemiAnalysis, исходя из новых данных объем годовой выручки вырос примерно до $74 млрд.