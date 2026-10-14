Аренда жилья в Ростове-на-Дону подешевела на 12% за год

Ситуация в Ростове-на-Дону вписывается в общую тенденцию. Объем арендного предложения в городе вырос за год на 15%. Этому способствовало увеличение доли малогабаритного жилья: студии и однокомнатные квартиры в совокупности заняли почти половину рынка — 49,3% от общего фонда. Именно эти форматы пользуются наибольшим спросом среди арендаторов, что и стимулирует собственников выводить их на рынок найма.