Аренда жилья в Ростове-на-Дону подешевела на 12% за год
Долгосрочная аренда квартир в Ростове-на-Дону заметно подешевела за минувший год. Согласно сведениям «Авито Недвижимости», которые приводит РБК Недвижимость, средняя ставка предложения в сентябре 2026 года достигла 29,9 тыс. рублей ежемесячно — на 12% ниже аналогичного периода прошлого года. По этому показателю донская столица поделила второе место с Самарой, где снижение оказалось идентичным.
Абсолютным лидером по удешевлению арендного жилья стал Севастополь: там стоимость найма просела на 23% — до 28,2 тыс. рублей в месяц. Замыкают верхнюю часть рейтинга Липецк и Пермь, зафиксировавшие сокращение средних ставок на 11% за тот же период. В совокупности снижение арендных расценок было зафиксировано в 29 из 38 исследованных городов страны.
На общероссийском уровне средняя ставка долгосрочной аренды составила в сентябре 34,5 тыс. рублей в месяц, потеряв за год 5%.
Ключевой причиной происходящего эксперты называют расширение предложения на рынке съемного жилья. В сентябре 2026 года количество доступных для долгосрочной аренды квартир на платформе превысило прошлогодний уровень на 29%. Наиболее динамично прирастал фонд компактных форматов: объем предложения студий увеличился на 39%, однокомнатных квартир — на 38%.
«К началу осени рынок подошел с более широким выбором жилья, который формировался в течение года. В аренду продолжают выходить объекты в недавно сданных домах, в том числе квартиры, которые собственники приобретали в инвестиционных целях», — пояснил руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев.
Ситуация в Ростове-на-Дону вписывается в общую тенденцию. Объем арендного предложения в городе вырос за год на 15%. Этому способствовало увеличение доли малогабаритного жилья: студии и однокомнатные квартиры в совокупности заняли почти половину рынка — 49,3% от общего фонда. Именно эти форматы пользуются наибольшим спросом среди арендаторов, что и стимулирует собственников выводить их на рынок найма.