Суд признал ничтожной передачу казачьему обществу 111 га в Цимлянском районе

Администрация настаивала, что общество является специальным субъектом с правом на аренду без торгов, что закон не требует вести сельхозпроизводство именно трудом своих работников, а участок использовался по целевому назначению с внесением арендной платы. Район также указывал на неисполнимость решения, поскольку предприниматель не является стороной договора аренды, и на то, что участок относится к землям, госсобственность на которые не разграничена, а не к муниципальной собственности.