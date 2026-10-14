Суд признал ничтожной передачу казачьему обществу 111 га в Цимлянском районе
Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд признал законным решение о ничтожности договора аренды земельного участка сельхозназначения площадью 111,7 га и связанного с ним соглашения о совместной деятельности в Цимлянском районе. Решение суда опубликовано в картотеке инстанции.
Иск подала прокуратура Ростовской области в интересах муниципального образования Цимлянский район. Ответчиками выступили администрация района, городское казачье общество Цимлянское Юртового казачьего общества Цимлянский юрт окружного казачьего общества Восточный округ войскового казачьего общества Всевеликое войско Донское и индивидуальный предприниматель глава крестьянского фермерского хозяйства Александр Корсунов.
Спор касался двух сделок. Договор аренды земельного участка от 13 октября 2025 года № 6925 заключили администрация района и казачье общество. Договор о совместной хозяйственной деятельности от 7 ноября 2025 года № 1 оформили казачье общество и предприниматель. Участок из земель сельхозназначения в границах бывшего колхоза Луч — бригада 3, поле III, участок 27 — предоставили казачьему обществу без торгов на основании подпункта 17 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса. Право аренды зарегистрировали в ЕГРН 6 ноября 2025 года.
Суд установил, что по договору о совместной деятельности фактическую обработку земли — вспашку, посев озимой пшеницы, ячменя и подсолнечника, агрохимическую обработку, уборку, хранение и переработку урожая — осуществлял предприниматель. На долю казачьего общества оставались борьба с грызунами ручным внесением пестицидов, ручная погрузочно-разгрузочная работа и охрана полей. Участие в управлении совместной деятельностью и распределение дохода установили в пропорции: 94% — предпринимателю, 2–6% — обществу.
Из объяснений атаманов следует, что оплата по договору строилась через ежеквартальные договоры займа денежных средств у предпринимателя. Эти займы не возвращались, а после реализации урожая общество получало 2–6% от общего дохода. Продукцию предприниматель реализовывал самостоятельно, урожай общество не использовало, участок для выпаса скота или сенокошения не применялся, члены общества не располагают сельхозтехникой и домашними животными.
Суд первой инстанции квалифицировал обе сделки как ничтожные по статье 168 Гражданского кодекса РФ. Льготный внеконкурентный порядок предоставления участка использовали для обхода публичных процедур и фактической передачи прав арендатора лицу, не имеющему права на получение земли без торгов.
Суд обязал истребовать участок у предпринимателя в пользу администрации по акту приема-передачи. С предпринимателя в доход федерального бюджета взыскано 22,5 тыс. рублей госпошлины, с казачьего общества — 50 тыс. рублей.
Администрация настаивала, что общество является специальным субъектом с правом на аренду без торгов, что закон не требует вести сельхозпроизводство именно трудом своих работников, а участок использовался по целевому назначению с внесением арендной платы. Район также указывал на неисполнимость решения, поскольку предприниматель не является стороной договора аренды, и на то, что участок относится к землям, госсобственность на которые не разграничена, а не к муниципальной собственности.
Апелляция отклонила эти аргументы. Возврат участка должен осуществить тот, в чьём незаконном пользовании он находится. Погашение регистрационной записи в ЕГРН производится на основании самого вывода о недействительности сделки и отдельного указания в судебном акте не требует. Указание на неразграниченную собственность не опровергает выводы первой инстанции: администрация в силу закона № 137-ФЗ остаётся уполномоченным лицом по распоряжению участком и, соответственно, лицом, которому он подлежит возврату.
Постановление вступило в законную силу со дня принятия 13 октября 2026 года. Оно может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев.