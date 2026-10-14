Замглавы мэрии Таганрога подозревают в получении взятки за покровительство подрядчикам

Речь идет о Егоре Долматове. По версии следствия, в период с сентября по ноябрь 2023 года заместитель главы через посредника получил от представителя индивидуального предпринимателя 360 тыс. руб. — за общее покровительство при заключении муниципальных контрактов на благоустройство территории города, а также за беспрепятственную приемку работ и их своевременную оплату.