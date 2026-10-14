Замглавы мэрии Таганрога подозревают в получении взятки за покровительство подрядчикам
Следственное управление СК России по Ростовской области возбудило уголовное дело в отношении заместителя главы администрации Таганрога по вопросам городского хозяйства. Чиновника подозревают в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Дело заведено на основании материалов УФСБ по региону, сообщили в пресс-службе ведомства.
Речь идет о Егоре Долматове. По версии следствия, в период с сентября по ноябрь 2023 года заместитель главы через посредника получил от представителя индивидуального предпринимателя 360 тыс. руб. — за общее покровительство при заключении муниципальных контрактов на благоустройство территории города, а также за беспрепятственную приемку работ и их своевременную оплату.
В настоящее время по месту жительства и работы подозреваемого проводятся обыски. Следователи выполняют необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.