Минэнерго назвало долю убыточных предприятий в угольной отрасли по итогам года

Согласно данным ведомства, в 2022 году доля убыточных предприятий в угольной отрасли составляла 17%, тогда как в 2023 году этот показатель увеличился до 31%, а в 2024-м — до 52%. По итогам 2025 года показатель был на таком же уровне, как и ожидается сейчас, — 70%.