Минэнерго назвало долю убыточных предприятий в угольной отрасли по итогам года
Минэнерго: доля убыточных угольных предприятий по итогам 2026 года составит 70%
По итогам 2026 года доля убыточных предприятий в угольной отрасли составит 70%. Такие данные привел замминистра энергетики России Дмитрий Исламов. По оценкам Минэнерго, угольный сектор может получить от 300 до 310 млрд руб. убытка.
Согласно данным ведомства, в 2022 году доля убыточных предприятий в угольной отрасли составляла 17%, тогда как в 2023 году этот показатель увеличился до 31%, а в 2024-м — до 52%. По итогам 2025 года показатель был на таком же уровне, как и ожидается сейчас, — 70%.
Замминистра уточнил, что с января по июль 2026 года убытки достигли 178,2 млрд руб., при этом за аналогичный период прошлого года показатель составил 225 млрд руб. «К сожалению, в этом году убытки тоже очень большие. Да, меньше, чем в прошлом году. Но цифра колоссальная. 1,6-1,8 трлн руб. кредиторская задолженность»,— заявил господин Исламов на Российской энергетической неделе (цитата по ТАСС).
По словам замминистра, по итогам года ситуация в угольной отрасли останется тяжелой. Порядка 81 угольной компании в России продолжают пользоваться мерами господдержки. На выручку предприятий влияет высокая долговая нагрузка, накопленная в предыдущие годы. С начала года были оптимизированы производство и персонал, отметил господин Исламов. Главной задачей угольной отрасли стало развитие поставок на Восток. До конца 2026 года предприятия планируют поставить около 125 млн т угля, заключил он.