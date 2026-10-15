В ЦБ оценили спрос на поездки в Сибирь в период активности медведей

Участившиеся случаи появления медведей в населенных пунктах и туристических объектах в августе-сентябре сдерживали внутренний туризм в регионах Сибири, следует из доклада Центробанка (ЦБ). По его данным, турбазы, национальные парки и лесопарковые зоны были фактически недоступны для отдыха, а на отдельных направлениях участились отказы от поездок.