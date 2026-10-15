В ЦБ оценили спрос на поездки в Сибирь в период активности медведей
ЦБ: активность медведей сдерживает туризм в Сибири
Участившиеся случаи появления медведей в населенных пунктах и туристических объектах в августе-сентябре сдерживали внутренний туризм в регионах Сибири, следует из доклада Центробанка (ЦБ). По его данным, турбазы, национальные парки и лесопарковые зоны были фактически недоступны для отдыха, а на отдельных направлениях участились отказы от поездок.
«Форс-мажорные ситуации, связанные с природными явлениями (участившиеся случаи выхода медведей к населенным пунктам и туристическим объектам), сдерживали внутренний туризм»,— указано в докладе, посвященном региональной экономике.
По подсчетам ТАСС, с начала года медведи выходили к населенным пунктам более чем в 40 российских регионах. В частности, в Красноярском крае отстрелили уже почти 1 тыс. особей. Численность бурого медведя в регионе выросла в 2,5 раза — до 26 тыс. особей, писал «Ъ-Сибирь». Из-за участившихся нападений хищников в отношении чиновников местного Минприроды возбудили уголовное дело о халатности.