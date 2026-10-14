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Выпуск газеты №190«Ъ» Газета
Черноземье

«Выбор» сохраняет интерес к непунктуальному аукциону на застройку Воронежского экскаваторного завода

Мэрия Воронежа пока не стала проводить торги по новому этапу застройки ВЭКС
В пресс-службе ГК «Выбор» Александра Цыбаня сообщили «Ъ-Черноземье», что девелопер сохраняет намерение участвовать в аукционе на право комплексного развития территории (КРТ) у разорившегося Воронежского экскаваторного завода (ВЭКС). В мэрии Воронежа ранее анонсировали «Ъ-Черноземье» торги «не позднее июня 2026 года», но аукцион так и не был объявлен. Новых сроков его проведения власти не называют.
Полуразрушенное здание одного из цехов бывшего ВЭКС

Полуразрушенное здание одного из цехов бывшего ВЭКС

Олег Харсеев / Коммерсантъ

Как сообщили «Ъ-Черноземье» в мэрии в ответ на редакционный запрос, торги по площадке на Электросигнальной еще не проводились, а предложения от девелоперов о заключении договора КРТ не поступали.
«Подтверждаем свою заинтересованность в участии в аукционе на право реализации проекта КРТ на Электросигнальной. Комментарий предоставим после прохождения всех необходимых конкурсных процедур»,— сообщили «Ъ-Черноземье» в пресс-службе ГК «Выбор».
В мэрии подчеркнули, что инициировать подготовку концепции КРТ «могут любые заинтересованные юридические лица, а участвовать в торгах — любой застройщик». О сроках дальнейших процедур непосредственно по этой площадке в ответе на запрос не сообщили.
Мэрия пока не определила сроки торгов, ожидавшихся еще летом 2026 года
Речь идет о территории у бывшего Дворца культуры имени Коминтерна (ныне клуб Palazzo), соседствующей с другой частью бывшего ВЭКС, которую начинают осваивать другие девелоперы.

  • Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», в октябре 2025 года мэрия заключила договор КРТ с ООО СЗ «Арт Сити» Алексея Нестерова (компания связана с ГК «Мегион» Бориса Нестерова, отца предпринимателя). Этот девелопер займется на ВЭКС участками, примыкающими к Московскому проспекту и уходящими вглубь Электросигнальной. Территория у ДК Коминтерна, интересующая «Выбор», в границы заключенного договора не входит.

  • В марте 2026 года глава Воронежа Сергей Петрин сообщил «Ъ-Черноземье», что к реализации проекта «Арт Сити» на партнерских началах присоединятся еще два девелопера: ГК «Развитие» Сергея Гончарова и ГК «Проект инвест» Николая Ступина. По тогдашним словам мэра, привлечение партнеров не меняет ни условий договора КРТ, ни утвержденных параметров застройки.

  • В августе стало известно, что инвестиции в этот проект со стороны «Развития» и «Проект инвеста» оцениваются в 22 млрд руб. Девелоперы-партнеры намерены построить на месте прекратившего работу в 2009 году ВЭКС 184 тыс. кв. м жилья и 20 тыс. кв. м коммерческих помещений, а также паркинг более чем на 2 тыс. автомобилей. Предусмотрены детский сад на 260 мест и реконструкция школы №18 с увеличением вместимости до 1,3 тыс. учеников. Начало строительных работ было запланировано на конец 2026 — начало 2027 года, завершение — к 2036 году.

Освоение территории столкнулось с инфраструктурными ограничениями. В начале августа господин Петрин признал, что при реализации КРТ бывшего ВЭКС возникли сложности с обеспечением социальной инфраструктурой из-за зависимости от развития соседнего участка. «Будем помогать застройщикам эти проблемы преодолевать»,— заявил тогда мэр, не уточнив характер затруднений. По его словам, переноса сроков реализации заявленных проектов на тот момент не предусматривалось.

В ожидании развития

Территория бывшего Воронежского экскаваторного завода
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Ковш экскаватора. На заднем плане справа — бывшая литейная мастерская, слева — бывшая обрубная мастерская постройки 1915–1916 годов
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Бывшая сборочная мастерская постройки 1915-16 годов
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В 2014 году на территории ВЭКСа предполагалось создать арт-кластер, в 2016-м мэрия озвучивала планы ее комплексной застройки — речь шла о площадке в 45 га
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Бывшая сборочная мастерская сейчас находится в запустении
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А некоторые здания вокруг этой мастерской заселили арендаторы
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Проезд между цехами
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Бывшая литейная мастерская
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В 2020 году мэрия сообщала, что собирается разработать проект планировки территории бывшего завода,— тогда речь шла о 62,2 га
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В сентябре 2024-го возможность комплексного развития территории обсуждали губернатор Воронежской области Александр Гусев и глава ГК «Мегион» Борис Нестеров
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Борис Нестеров представлял главе региона концепцию, созданную вместе с Институтом генплана Москвы, по которой на месте предприятия могут появиться жилье, школа, три детсада, парковки, торговые объекты и общепит
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Один из бывших цехов послевоенной постройки
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  • Интерес «Выбора» к территории ВЭКС сохраняется с 2024 года. Тогда, как писал «Ъ-Черноземье», компания «Выбор-концепт» представила архитектурной комиссии мастер-план развития квартала площадью около 2,8 га между Московским проспектом и Электросигнальной. Концепция предполагала строительство домов высотой от девяти до 16 этажей, детского сада на 150 мест, благоустройство сквера имени Коминтерна и перенос действующей наземной теплосети под землю.

  • Архитектурная комиссия предложила переработать распределение этажности зданий и уточнить экономическую модель проекта. Тогда же стало известно, что «Выбор» начал выкупать земельные участки под будущую жилую застройку.

У ГК уже есть свой земельный банк на месте ВЭКС, но актуальную площадь консолидированных участков, предполагаемые инвестиции и параметры своего проекта в «Выборе» предпочли в ответ на вопросы «Ъ-Черноземье» не раскрывать.
Таким образом, в районе бывшего ВЭКС складываются два взаимосвязанных, но относительно самостоятельных девелоперских проекта разной степени готовности. По одному уже заключен договор КРТ и определены инвесторы. Для второго, которым интересуется «Выбор», аукцион пока не объявлен. Сроки его проведения и окончательные параметры будущей застройки остаются неизвестными.
Подробнее о предыстории проекта — в публикации «Ъ-Черноземье» «Удвоение девелоперов».
Сергей Калашников