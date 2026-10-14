«Выбор» сохраняет интерес к непунктуальному аукциону на застройку Воронежского экскаваторного завода

Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», в октябре 2025 года мэрия заключила договор КРТ с ООО СЗ «Арт Сити» Алексея Нестерова (компания связана с ГК «Мегион» Бориса Нестерова , отца предпринимателя). Этот девелопер займется на ВЭКС участками, примыкающими к Московскому проспекту и уходящими вглубь Электросигнальной. Территория у ДК Коминтерна, интересующая «Выбор», в границы заключенного договора не входит.

В марте 2026 года глава Воронежа Сергей Петрин сообщил «Ъ-Черноземье», что к реализации проекта «Арт Сити» на партнерских началах присоединятся еще два девелопера: ГК «Развитие» Сергея Гончарова и ГК «Проект инвест» Николая Ступина . По тогдашним словам мэра, привлечение партнеров не меняет ни условий договора КРТ, ни утвержденных параметров застройки.

В августе стало известно, что инвестиции в этот проект со стороны «Развития» и «Проект инвеста» оцениваются в 22 млрд руб. Девелоперы-партнеры намерены построить на месте прекратившего работу в 2009 году ВЭКС 184 тыс. кв. м жилья и 20 тыс. кв. м коммерческих помещений, а также паркинг более чем на 2 тыс. автомобилей. Предусмотрены детский сад на 260 мест и реконструкция школы №18 с увеличением вместимости до 1,3 тыс. учеников. Начало строительных работ было запланировано на конец 2026 — начало 2027 года, завершение — к 2036 году.