В проект застройки ВЭКСа в Воронеже вложат 22 млрд рублей

Девелоперы ГК «Развитие» Сергея Гончарова и ГК «Проект инвест» Николая Ступина планируют вложить в проект комплексного развития территории (КРТ) на месте бывшего Воронежского экскаваторного завода (ВЭКС) 22 млрд руб. Об этом сообщило издание De facto со ссылкой на застройщиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полуразрушенное здание бывшего завода ВЭКС

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Полуразрушенное здание бывшего завода ВЭКС

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По данным издания, работы на площадке начнутся в конце 2026 — начале 2027 года, а завершение строительства запланировано к 2036 году. В рамках проекта девелоперы намерены возвести 184 тыс. кв. м жилья и 20 тыс. кв. м коммерческих помещений с подземным паркингом на более чем 2 тыс. машиномест. Также застройщики обязуются построить детский сад на 260 мест и реконструировать школу № 18, расширив ее вместимость до 1,3 тыс. учеников.

Территория квартала будет оснащена спортивными зонами для падел-тенниса, стритбола, настольного тенниса и йоги, а также бассейном со спа-зоной. На первых этажах жилых домов разместят общественные гостиные и террасы для общения жителей.

Как сообщал «Ъ-Черноземье» в марте, в проекте застройки ВЭКСа готовятся поучаствовать четыре инвестора. Помимо «Развития» и «Проект инвеста», этим будет заниматься структура ГК «Мегион» Бориса Нестерова (ООО СЗ «Арт сити»), получившая в октябре 2025-го право на КРТ части бывшего завода. Договор с «Арт сити» помимо реконструкции школы № 18 и строительства детсада предусматривает строительство жилых домов высотой от десяти до 30 этажей.

Также на аукцион по соседнему участку у Дворца культуры имени Коминтерна планировала заявиться ГК «Выбор» Александра Цыбаня. При этом сам участок в границы данного проекта не входит.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье» «Удвоение девелоперов».

Егор Якимов