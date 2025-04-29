В ожидании развития
Что из себя представляет территория бывшего Воронежского экскаваторного завода
Вопрос комплексного развития примерно 60 га территории бывшего Воронежского экскаваторного завода (ВЭКС) обсуждается много лет — с тех пор, как в 2014-2015 годах были завершены процедуры банкротств находившихся здесь предприятий. Возродить производство экскаваторов не получилось, а концепции могущих появиться на привлекательном участке между историческим центром города и северными жилыми районами арт-кластеров и жилых кварталов пока так и остаются на бумаге. О том, как сегодня выглядит территория ВЭКСа,— в фотогалерее «Ъ-Черноземье».
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