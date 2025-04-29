В ожидании развития

Вопрос комплексного развития примерно 60 га территории бывшего Воронежского экскаваторного завода (ВЭКС) обсуждается много лет — с тех пор, как в 2014-2015 годах были завершены процедуры банкротств находившихся здесь предприятий. Возродить производство экскаваторов не получилось, а концепции могущих появиться на привлекательном участке между историческим центром города и северными жилыми районами арт-кластеров и жилых кварталов пока так и остаются на бумаге. О том, как сегодня выглядит территория ВЭКСа,— в фотогалерее «Ъ-Черноземье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Территория бывшего Воронежского экскаваторного завода Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Ковш экскаватора. На заднем плане справа — бывшая литейная мастерская, слева — бывшая обрубная мастерская постройки 1915–1916 годов Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Бывшая сборочная мастерская постройки 1915-16 годов Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский В 2014 году на территории ВЭКСа предполагалось создать арт-кластер, в 2016-м мэрия озвучивала планы ее комплексной застройки — речь шла о площадке в 45 га Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский / купить фото Бывшая сборочная мастерская сейчас находится в запустении Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский А некоторые здания вокруг этой мастерской заселили арендаторы Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Проезд между цехами Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Бывшая литейная мастерская Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский В 2020 году мэрия сообщала, что собирается разработать проект планировки территории бывшего завода,— тогда речь шла о 62,2 га Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский В сентябре 2024-го возможность комплексного развития территории обсуждали губернатор Воронежской области Александр Гусев и глава ГК «Мегион» Борис Нестеров Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Борис Нестеров представлял главе региона концепцию, созданную вместе с Институтом генплана Москвы, по которой на месте предприятия могут появиться жилье, школа, три детсада, парковки, торговые объекты и общепит Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Один из бывших цехов послевоенной постройки Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Следующая фотография 1 / 12 Территория бывшего Воронежского экскаваторного завода Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Ковш экскаватора. На заднем плане справа — бывшая литейная мастерская, слева — бывшая обрубная мастерская постройки 1915–1916 годов Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Бывшая сборочная мастерская постройки 1915-16 годов Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский В 2014 году на территории ВЭКСа предполагалось создать арт-кластер, в 2016-м мэрия озвучивала планы ее комплексной застройки — речь шла о площадке в 45 га Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский / купить фото Бывшая сборочная мастерская сейчас находится в запустении Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский А некоторые здания вокруг этой мастерской заселили арендаторы Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Проезд между цехами Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Бывшая литейная мастерская Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский В 2020 году мэрия сообщала, что собирается разработать проект планировки территории бывшего завода,— тогда речь шла о 62,2 га Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский В сентябре 2024-го возможность комплексного развития территории обсуждали губернатор Воронежской области Александр Гусев и глава ГК «Мегион» Борис Нестеров Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Борис Нестеров представлял главе региона концепцию, созданную вместе с Институтом генплана Москвы, по которой на месте предприятия могут появиться жилье, школа, три детсада, парковки, торговые объекты и общепит Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Один из бывших цехов послевоенной постройки Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский