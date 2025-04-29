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В ожидании развития

Что из себя представляет территория бывшего Воронежского экскаваторного завода

Вопрос комплексного развития примерно 60 га территории бывшего Воронежского экскаваторного завода (ВЭКС) обсуждается много лет — с тех пор, как в 2014-2015 годах были завершены процедуры банкротств находившихся здесь предприятий. Возродить производство экскаваторов не получилось, а концепции могущих появиться на привлекательном участке между историческим центром города и северными жилыми районами арт-кластеров и жилых кварталов пока так и остаются на бумаге. О том, как сегодня выглядит территория ВЭКСа,— в фотогалерее «Ъ-Черноземье».

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Территория бывшего Воронежского экскаваторного завода

Территория бывшего Воронежского экскаваторного завода

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Ковш экскаватора. На заднем плане справа — бывшая литейная мастерская, слева — бывшая обрубная мастерская постройки 1915–1916 годов

Ковш экскаватора. На заднем плане справа — бывшая литейная мастерская, слева — бывшая обрубная мастерская постройки 1915–1916 годов

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Бывшая сборочная мастерская постройки 1915-16 годов

Бывшая сборочная мастерская постройки 1915-16 годов

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

В 2014 году на территории ВЭКСа предполагалось создать арт-кластер, в 2016-м мэрия озвучивала планы ее комплексной застройки — речь шла о площадке в 45 га

В 2014 году на территории ВЭКСа предполагалось создать арт-кластер, в 2016-м мэрия озвучивала планы ее комплексной застройки — речь шла о площадке в 45 га

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский  /  купить фото

Бывшая сборочная мастерская сейчас находится в запустении

Бывшая сборочная мастерская сейчас находится в запустении

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

А некоторые здания вокруг этой мастерской заселили арендаторы

А некоторые здания вокруг этой мастерской заселили арендаторы

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Проезд между цехами

Проезд между цехами

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Бывшая литейная мастерская

Бывшая литейная мастерская

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

В 2020 году мэрия сообщала, что собирается разработать проект планировки территории бывшего завода,— тогда речь шла о 62,2 га

В 2020 году мэрия сообщала, что собирается разработать проект планировки территории бывшего завода,— тогда речь шла о 62,2 га

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

В сентябре 2024-го возможность комплексного развития территории обсуждали губернатор Воронежской области Александр Гусев и глава ГК «Мегион» Борис Нестеров

В сентябре 2024-го возможность комплексного развития территории обсуждали губернатор Воронежской области Александр Гусев и глава ГК «Мегион» Борис Нестеров

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Борис Нестеров представлял главе региона концепцию, созданную вместе с Институтом генплана Москвы, по которой на месте предприятия могут появиться жилье, школа, три детсада, парковки, торговые объекты и общепит

Борис Нестеров представлял главе региона концепцию, созданную вместе с Институтом генплана Москвы, по которой на месте предприятия могут появиться жилье, школа, три детсада, парковки, торговые объекты и общепит

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Один из бывших цехов послевоенной постройки

Один из бывших цехов послевоенной постройки

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

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Территория бывшего Воронежского экскаваторного завода

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Ковш экскаватора. На заднем плане справа — бывшая литейная мастерская, слева — бывшая обрубная мастерская постройки 1915–1916 годов

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Бывшая сборочная мастерская постройки 1915-16 годов

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

В 2014 году на территории ВЭКСа предполагалось создать арт-кластер, в 2016-м мэрия озвучивала планы ее комплексной застройки — речь шла о площадке в 45 га

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский  /  купить фото

Бывшая сборочная мастерская сейчас находится в запустении

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

А некоторые здания вокруг этой мастерской заселили арендаторы

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Проезд между цехами

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Бывшая литейная мастерская

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

В 2020 году мэрия сообщала, что собирается разработать проект планировки территории бывшего завода,— тогда речь шла о 62,2 га

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

В сентябре 2024-го возможность комплексного развития территории обсуждали губернатор Воронежской области Александр Гусев и глава ГК «Мегион» Борис Нестеров

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Борис Нестеров представлял главе региона концепцию, созданную вместе с Институтом генплана Москвы, по которой на месте предприятия могут появиться жилье, школа, три детсада, парковки, торговые объекты и общепит

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Один из бывших цехов послевоенной постройки

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

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