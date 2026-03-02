Удвоение девелоперов

В проекте по строительству жилье на месте Воронежского экскаваторного завода (ВЭКС) готовятся поучаствовать уже четыре девелопера. Структура ГК «Мегион» Бориса Нестерова, получившая в октябре 2025-го года право на комплексное развитие территории (КРТ) части бывшего ВЭКС, будет заниматься этим на троих в партнерстве с «Развитием» Сергея Гончарова и «Проект инвестом» Николая Ступина, подтвердил «Ъ-Черноземье» мэр Сергей Петрин. Речь идет о привлечении компаньонов «на взаимовыгодных условиях» к исполнению уже заключенного ранее первой компанией договора КРТ. Судьба соседнего участка у Дворца культуры имени Коминтерна пока не решена: аукцион по нему мэрия планирует провести летом после утверждения параметров соцобъектов. На него заявится ГК «Выбор» (владелец — Александр Цыбань), подтвердили «Ъ-Черноземье» в компании. Эксперты считают, что партнерство позволяет «диверсифицировать риски» в сложной рыночной конъюнктуре.

К проекту КРТ территории бывшего ВЭКС на Московском проспекте в Воронеже в качестве партнеров ООО «Специализированный застройщик Арт сити"» присоединяются еще два девелопера. Компания, близкая «Мегиону», намерена вести строительство совместно с ГК «Развитие» и ГК «Проект инвест». Об этом в сообщил, отвечая на вопрос «Ъ-Черноземье, глава Воронежа Сергей Петрин. По его словам, три компании будут застраивать участки территории ВЭКС, примыкающие к Московскому проспекту и уходящие вглубь улицы Электросигнальной.

Соседний участок у бывшего Дворца культуры имени Коминтерна в границы данного проекта не входит.

«Это инициативное КРТ, у нас есть договор с конкретным застройщиком, а он может в компаньоны привлекать кого угодно. От этого не меняются ни параметры застройки, ни те решения, которые были приняты в рамках этого договора. Я думаю, что три застройщика просто быстрее справятся с этой задачей, тем более эти компании на рынке давно, никаких негативных сюрпризов от этого не ожидаем»,— подчеркнул градоначальник.

Источник «Ъ-Черноземье» на строительном рынке региона подтвердил, что «Развитие» и «Проект инвест» будут выступать партнерами «Арт сити», получившего в октябре 2025 года право на КРТ участка на территории бывшего Воронежского экскаваторного завода. Условия партнерства не раскрываются. Собеседник издания охарактеризовал их как «справедливые и взаимовыгодные для каждой из трех сторон».

Участники сделки не комментируют ее условия. Сергей Гончаров переадресовал «Ъ-Черноземье» в пресс-службу «Развития», там от комментариев воздержались. Николай Ступин не стал беседовать с «Ъ-Черноземье», сославшись на занятость. В пресс-службе ГК «Проект инвест» также отказались от комментариев.

ГК «Развитие», по информации Единого ресурса застройщиков, по итогам 2025 года заняла третье место в рейтинге по темпам роста: объем текущего строительства увеличился на 44% — до 876,2 тыс. кв. м. Из них 385,8 тыс. кв. м приходится на Воронеж. Компания строит жилую и коммерческую недвижимость.

ГК «Проект инвест» занимает 143-е место среди застройщиков России по объему строительства — 46,7 тыс. кв. м. Помимо проектов в Воронеже компания ведет жилищное строительство в Мариуполе.

Конкурс на КРТ соседнего участка у бывшего Дворца культуры имени Коминтерна (сейчас — клуб Palazzo) пока не объявлен. В городской администрации пояснили «Ъ-Черноземье», что запуск процедуры возможен после подготовки предложений по реконструкции школы и документации по планировке территории. Срок их изготовления — не позднее июня 2026 года.

«По результатам положительного рассмотрения станет возможным провести все необходимые мероприятия по вовлечению территории у бывшего ДК имени Коминтерна в КРТ с последующим расселением ветхого и аварийного фонда»,— пояснили в администрации. По данным «Ъ-Черноземье», ГК «Выбор» готовится к подаче заявки на конкурс.

«Появление новых участников на соседней площадке в рамках КРТ не влияет на планы компании относительно смежного участка. Мы подтверждаем свой интерес к локации и готовность участвовать в аукционе. Как только процедура будет запущена мэрией, мы примем в ней участие»,— пояснили «Ъ-Черноземье» в пресс-службе «Выбора».

О подписании договора мэрией с застройщиком «Арт сити» стало известно в октябре прошлого года. Проект предусматривает строительство жилых домов высотой от десяти до 30 этажей, детского сада на 200 мест и реконструкцию школы №18 с увеличением ее вместимости до 1,3 тыс. мест. Завершить строительство всех объектов планируется до 2036 года.

Сопредседатель воронежского реготделения общественной организации «Город и транспорт» Юрий Новиков считает, что объединение девелоперов вокруг проекта логично ради «диверсификации рисков, дисконтирования денежных потоков и получения "живых" денег на фоне стагнации платежеспособности населения». «Однако передача территории разным застройщикам почти наверняка приведет к увеличению плотности застройки. Каждый будет стремиться выжать максимум из своего участка, минимизируя общественные пространства. Вряд ли кто-то станет вкладываться в дизайн или урбанистику — акцент сделают на эффективности»,— опасается господин Новиков.

По его словам, существующая инфраструктура района вокруг ВЭКС «не готова к столь масштабному жилищному строительству»: «Отсутствуют дополнительные мощности водопровода и канализации, а их прокладка в условиях сложившейся городской застройки затруднена». Улично-дорожная сеть, по мнению эксперта, также получит существенную нагрузку. Господин Новиков заключил, что в условиях перенасыщения рынка застройщики «ориентируются прежде всего на возможность реализации площадей, что повышает риски дисбаланса спроса и предложения».

Ульяна Ларионова, Сергей Калашников